Zelenski, înaintea întrevederii cu Trump, sfătuit să adopte pragmatismul lui Putin

Volodimir Zelenski se pregăteşte luni pentru una dintre cele mai dificile vizite la Washington, unde va încerca să reseteze relaţia cu Donald Trump, să obţină garanţii ferme de securitate pentru Ucraina şi să negocieze un cadru pentru încheierea războiului, scrie Financial Times, de la care scriem cele ce urmează.

Contextul este complicat: ultima vizită a liderului ucrainean la Casa Albă, în februarie, s-a transformat într-un fiasco, după ce Trump şi vicepreşedintele său, JD Vance, l-au acuzat că riscă să declanşeze „al treilea război mondial” şi l-au trimis afară. În contrast, Vladimir Putin a fost întâmpinat săptămâna trecută în Alaska cu aplauze şi un ton prietenos din partea preşedintelui american.

De această dată, Zelenski nu va fi singur. Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor participa la discuţiile ulterioare dintre Trump şi Zelenski.

Potrivit emisarului american Steve Witkoff, Rusia ar fi acceptat ca Washingtonul şi aliaţii să ofere Ucrainei garanţii de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Zelenski a salutat ideea, dar a precizat că aceste garanţii trebuie să fie „foarte practice, să se aplice pe uscat, în aer şi pe mare” şi să includă şi Europa.

Cea mai dificilă temă rămâne teritoriul. Putin a cerut retragerea forţelor ucrainene din regiunile Doneţk şi Luhansk, în schimbul îngheţării frontului. Zelenski a repetat că nu va ceda teritoriile aflate încă sub control ucrainean, deşi unii oficiali de la Kiev admit că ar putea accepta un „compromis” pe actuala linie a frontului, conform sursei citate.

În plan tactic, mai multe voci l-au sfătuit pe Zelenski să evite emoţiile şi să se inspire din „pragmatismul rece” al lui Putin, pentru a găsi limbajul care să rezoneze cu interesele lui Trump. „Mulţumiţi-i preşedintelui Trump