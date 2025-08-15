Zelenski, neinvitat la summitul Trump-Putin din Alaska, mizează pe o „poziţie puternică” a SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri, într-un discurs video, că speră la o „poziţie puternică a Statelor Unite” înaintea întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin în Alaska, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.

„Toată lumea vrea un sfârşit onest al războiului. Ucraina este pregătită să acţioneze cât mai productiv pentru a pune capăt războiului, iar noi sperăm la o poziţie puternică a Statelor Unite”, a declarat Zelenski. Liderul de la Kiev a acuzat însă că Rusia „omoară în continuare oameni” în pofida negocierilor şi că „nu există ordine şi nici indicii că Moscova se pregăteşte să încheie acest război”.