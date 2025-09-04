Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc

I.S.
Internaţional / 4 septembrie, 20:47

Zelenski: Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Paris, că Donald Trump este „foarte nemulţumit” de faptul că state europene continuă să cumpere petrol din Rusia. Declaraţia a fost făcută după reuniunea „Coaliţiei Voinţei”, unde liderii care sprijină Ucraina au discutat şi cu preşedintele american prin videoconferinţă, potrivit AFP.

Zelenski a subliniat că nemulţumirea lui Trump vizează în special Ungaria şi Slovacia, guverne care nu susţin Kievul în războiul cu Rusia şi menţin relaţii tensionate cu acesta. Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a confirmat afirmaţiile, adăugând că Washingtonul dezaprobă deciziile celor două state UE de a continua importurile de petrol rusesc. Macron a salutat această poziţie, subliniind că Budapesta şi Bratislava şi-au justificat adesea politica prin apropierea de noua administraţie americană.

Zelenski a precizat şi că Ungaria şi Slovacia s-au plâns direct lui Trump după atacurile ucrainene asupra conductei Drujba, care le-a afectat aprovizionarea cu petrol. Viktor Orban chiar i-a scris liderului american cerând sprijin, iar Trump i-a răspuns public: „Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten.”

Totodată, Zelenski a afirmat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai bloca aderarea Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune pe fondul disputelor privind drepturile minorităţii maghiare din Transcarpatia, al temerilor economice şi al conflictului cu Bruxellesul privind fondurile europene. La rândul său, premierul slovac Robert Fico respinge orice ajutor militar pentru Ucraina, l-a atacat dur pe Zelenski şi nu a vizitat Kievul de la începutul războiului, spre deosebire de Orban. Cei doi urmează însă să se întâlnească vineri în vestul Ucrainei.

La finalul reuniunii, Emmanuel Macron a anunţat că 26 de ţări s-au angajat să participe la o „forţă de reasigurare” cu prezenţă terestră, navală şi aeriană, care să ofere Ucrainei garanţii de securitate în eventualitatea unui acord de încetare a focului cu Rusia. Moscova a respins însă categoric ideea desfăşurării de trupe NATO sau din partea aliaţilor Kievului, ministrul de externe Serghei Lavrov avertizând că orice discuţie pe acest subiect care ignoră poziţia Rusiei „nu va duce nicăieri”.

    ha ha ha drogatul planetar se vede purtatorul de cuvant al lui Trump, risca sa l trimita Trump iar la spalat vasele in spate

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 21:54)

    Stau mujicii la cozi kilometrice sa faca un plin de benzina:-)…ho,ho,ho benzinaria mujica e falita:-).”Wowa Putler da-ne apa”, “Wowa Putler da-ne benzina”. Descultii astia de mujici la iarna iarasi se incalzesc cu propaganda, sau cu jegul de pe ei ca nu s-au mai spalat de 6 luni:-)…Uraaaa!!!!, “am infrant”, pana la ultimul mujic:-)

