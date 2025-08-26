Zelenski: "Turcia, statele din Golf sau ţările europene ar putea găzdui discuţii cu Putin”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Turcia, statele din Golf sau anumite ţări europene ar putea găzdui eventuale discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Zelenski insistă pentru o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, pe care o consideră necesară pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Totuşi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că nu există nicio agendă pregătită pentru o asemenea întâlnire.

„În această săptămână vor avea loc contacte cu Turcia, cu statele din Golf şi cu statele europene care ar putea găzdui discuţii cu ruşii”, a precizat Zelenski în mesajul său video. „Din partea noastră, vom face toate pregătirile necesare pentru a pune capăt războiului.”

Declaraţiile sale vin în contextul vizitei şefului administraţiei prezidenţiale, Andriy Yermak, şi a şefului Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei în Qatar, unde s-au întâlnit cu ministrul apărării din această ţară.

Zelenski a subliniat că reluarea negocierilor depinde de coordonarea cu partenerii internaţionali, în special cu Statele Unite, pentru a menţine presiunea asupra Rusiei. „Totul depinde strict de voinţa liderilor mondiali, în special a Statelor Unite ale Americii, de a exercita presiune asupra Rusiei”, a spus preşedintele ucrainean, menţionând şi discuţiile avute luni la Kiev cu trimisul special al SUA, Keith Kellogg.

„Rusia dă doar semnale că va continua să evite negocierile reale. Acest lucru poate fi schimbat doar prin sancţiuni puternice, tarife puternice - presiune reală”, a adăugat Zelenski.