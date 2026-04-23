Zelenski: Ucraina "merită o aderare deplină la UE”, nu un statut simbolic

Ucraina merită o aderare deplină la Uniunea Europeană, nu una „simbolică”, declară Volodimir Zelenski, care a salutat şi aprobarea finală a ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru ţara sa, relatează AFP.

„Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine şi apără fără nicio îndoială Europa (...), nu simbolic, ci în mod real”, a spus Zelenski joi, potrivit AFP, într-o declaraţie făcută în avionul care îl ducea în Cipru la un summit european informal.

„Noi merităm o aderare deplină la UE”, a insistat preşedintele ucrainean, reacţionând astfel la un articol din Financial Times potrivit căruia Franţa şi Germania ar dori să ofere Ucrainei, în această etapă, doar avantaje simbolice, notează AFP.

Zelenski a mai spus că diverse instituţii europene şi ucrainene discută formule care ar putea permite avansarea procesului de integrare, însă nici el şi nici cetăţenii ucraineni nu susţin o apartenenţă pur simbolică la Uniune, relatează AFP.

„Am avut deja destule alianţe simbolice - Memorandumul de la Budapesta -, garanţii de securitate simbolice, o cale simbolică spre NATO. Noi merităm o participare deplină în diverse alianţe şi cu siguranţă în UE”, a declarat liderul de la Kiev, citat de AFP.

Ucraina cere statelor membre o dată clară pentru aderare, însă Bruxellesul şi majoritatea capitalelor europene au explicat că nu pot avansa un asemenea termen şi că aderarea va depinde de îndeplinirea criteriilor prevăzute, aminteşte AFP.

În aceeaşi intervenţie, Zelenski a salutat aprobarea definitivă a ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acordat sub forma unui împrumut pe care Kievul îl va rambursa doar dacă Rusia va plăti „reparaţii de război”, potrivit AFP.

În caz contrar, împrumutul va fi suportat de statele UE, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare, notează AFP.

Conform AFP, două treimi din cele 90 de miliarde de euro vor fi destinate susţinerii nevoilor armatei ucrainene în războiul cu Rusia, iar o treime va acoperi deficitul bugetar al Ucrainei, primele fonduri urmând să fie transferate începând din luna mai.

Tot joi, mai arată AFP, cele 27 de state membre au validat definitiv şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria şi-a ridicat veto-ul asupra ambelor măsuri.

Noul pachet de sancţiuni este axat pe restricţii suplimentare în domeniul serviciilor financiare, comerţului şi energiei, inclusiv asupra transportului maritim de petrol şi a serviciilor maritime legate de transportul petrolului şi gazelor naturale lichefiate ruseşti, iar noi petroliere din aşa-numita „flotă din umbră” a Rusiei urmează să fie adăugate pe lista neagră a UE, potrivit AFP.