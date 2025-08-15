Zelenski: Ucraina se bazează pe Trump pentru a pune capăt războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „se bazează” pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska dintre liderul de la Casa Albă şi preşedintele rus Vladimir Putin, conform presei internaţionale.

„Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Contăm pe Statele Unite”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X. El a subliniat că întâlnirea Rusia-SUA ar trebui să deschidă calea către o „pace justă” şi să conducă la discuţii trilaterale între Ucraina, Statele Unite şi Rusia.

Liderul de la Kiev a anunţat trimiterea de întăriri în estul Ucrainei, unde forţele ruse avansează spre oraşul-garnizoană Dobropilia, afirmând că Moscova încearcă să obţină poziţii politice mai bune înaintea summitului din Alaska.