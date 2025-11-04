Zelenski vizitează trupele ucrainene din Pokrovsk, epicentrul luptelor din estul Ucrainei

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, oraş strategic din regiunea Donbas şi epicentru al atacurilor ruseşti din ultimele luni, potrivit AFP.

„M-am întâlnit cu soldaţii noştri la postul de comandă al Corpului 1 al Gărzii Naţionale a Ucrainei Azov, care conduce apărarea în zona Dobropillia, lângă Pokrovsk”, a transmis Zelenski pe reţelele sociale.

Liderul ucrainean le-a mulţumit militarilor pentru apărarea ţării şi a integrităţii teritoriale, decorând mai mulţi dintre ei în timpul vizitei. „Serviţi într-un sector atât de important. Este statul nostru, este estul nostru”, a spus el, urându-le „victoria asupra inamicului în fiecare zi”.

Zelenski s-a întâlnit şi cu Denîs Prokopenko, comandantul Corpului Azov, cunoscut pentru rolul său în apărarea combinatului Azovstal din Mariupol în 2022. Vizita a avut loc în prezenţa comandantului suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Rusia a intensificat presiunea militară asupra Pokrovskului, zonă minieră şi punct logistic strategic în Donbas. Armata ucraineană a anunţat că desfăşoară o operaţiune „complexă”, cu participarea forţelor speciale, pentru a respinge trupele ruse infiltrate în oraş.

Observatorii militari avertizează că aglomerarea urbană Pokrovsk-Mîrnograd, cu circa 100.000 de locuitori înainte de invazia din 2022, riscă să fie încercuită şi capturată de forţele ruse.