Zenitech implementează modelul de lucru hibrid pe piaţa din ţara noastră

Începând cu luna aceasta, angajaţii de pe plan local ai companiei specializate întehnologie transformaţională Zenitech au adoptat un model de lucru hibrid, având acces la o reţea extinsă de spaţii de lucru flexibile, în urma încheierii unui parteneriat cu Pluria, platformă internaţională care permite companiilor posibilitatea implementării unui model de lucru eficient, potrivit unui comunicat de presă.

Zenitech are o prezenţă internaţională, având birouri în Marea Britanie, Ungaria, Lituania, şi România. Aceasta este pentru prima prima dată când Zenitech a implementat modul de lucru hibrid - denumit Z-WoW | Zenitech Way of Working. Decizia a venit ca urmare a unui sondaj desfăşurat în rândul angajaţilor companiei Zenitech, care şi-au exprimat preferinţa de a lucra într-un mod flexibil, menit să vină în întâmpinarea propriilor nevoi.

"Am desfăşurat un sondaj pentru a înţelege preferinţele angajaţilor noştri când vine vorba de dorinţa de a participa la evenimente şi întâlniri offline, precum şi dorinţa de a avea acces la spaţii de lucru diferite de locuinţa lor. Majoritatea covârşitoare a colegilor intervievaţi ne-a spus că aceste aspecte sunt importante pentru ei, astfel că am adresat această nevoie prin intermediul parteneriatului cu Pluria. Am definit modul nostru de lucru ca fiind unul hibrid, fără a limita sau a ne aştepta ca echipele noastre să meargă complet la biroul din Cluj, sau să lucreze complet de la distanţă. Ne bucurăm şi susţinem o prezenţă personalizată a echipei noastre aici, iar acum vom putea facilita colaborarea offline în mai multe oraşe din România având acces la spaţii de lucru prin intermediul Pluria", spune Csaba Suket, Cofondator al Zenitech.

De altfel, aşa cum o arată şi studiile internaţionale, dar şi conform analizei calitative efectuate recent de către Pluria, România lucrează hibrid 2022, modelul de lucru hibrid a câştigat teren considerabil în raport cu celelalte modele, devenind una dintre opţiunile preferate de companii şi, totodată, norma pe plan local. Mai mult, aproape jumătate din companiile intervievate şi-au propus mărirea echipelor de lucru, prin angajarea specialiştilor în regim remote.

Angajaţii Zenitech România au acces rapid la o platformă care acoperă în mod facil toate nevoile de lucru în regim hibrid într-un singur loc: de la o reţea internaţională de spaţii flexibile în Europa şi LATAM (România, Spania, Portugalia, Columbia, Mexic, Brazilia), o soluţie de office management care îi ajută să îşi gestioneze capacitatea propriilor birouri, precum şi toate materialele necesare pentru implementare, de la comunicare internă la sesiuni de onboarding şi suport chat în aplicaţia mobilă.