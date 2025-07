TradeVille: Intel - reduceri majore pe plan investiţional

Intel Corp. din SUA a depăşit aşteptările privind veniturile în cel de-al doilea trimestru din 2025, dar a raportat pierderi semnificative, anunţând totodată reduceri majore de investiţii în divizia de foundry. Acţiunile au scăzut cu aproximativ 5% în tranzacţionarea after-hours din 24 iulie, după publicarea rezultatelor, în ciuda unui avans de 13% de la începutul anului, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Intel este o companie americană de tehnologie cu sediul central în Santa Clara, California. Este unul dintre cei mai mari producători de cipuri semiconductoare din lume după venituri şi unul dintre dezvoltatorii seriilor de seturi de instrucţiuni x86, prezente în majoritatea computerelor personale (PC). Înregistrată în Delaware, Intel s-a clasat pe locul 45 în lista Fortune 500 din 2020 a celor mai mari companii din Statele Unite, după venituri totale, şi a rămas în top timp de aproape un deceniu, din anul fiscal 2007 până în 2016. Intel furnizează microprocesoare pentru producători de sisteme de calcul, precum Acer, Lenovo, HP şi Dell. De asemenea, Intel produce chipset-uri pentru plăci de bază, controlere de reţea şi circuite integrate, memorii flash, cipuri grafice, procesoare embedded şi alte dispozitive legate de comunicaţii şi computing. Compania a fost fondată la 18 iulie 1968 de pionierii industriei semiconductorilor Gordon Moore (autorul legii lui Moore) şi Robert Noyce (1927-1990). Intel a fost un element cheie în ascensiunea Silicon Valley ca centru al tehnologiei avansate. Noyce a fost un inventator esenţial al circuitului integrat (microcip). Intel a fost un dezvoltator timpuriu al cipurilor de memorie SRAM şi DRAM, care au reprezentat cea mai mare parte a afacerilor sale până în 1981. Deşi Intel a creat primul microprocesor comercial din lume în 1971, abia după succesul computerului personal (PC) acesta a devenit activitatea sa principală.

Lip-Bu Tan, CEO al Intel din 18 martie 2025, este un un lider experimentat în domeniul tehnologic, cu o activitate de peste 20 de ani în industria semiconductorilor. Tan a fost CEO al Cadence Design Systems între 2009 şi 2021, perioadă în care a condus reinventarea companiei şi o transformare culturală axată pe inovaţie orientată către clienţi. În mandatul său, Cadence şi-a dublat veniturile, a extins marjele operaţionale şi a înregistrat o creştere a preţului acţiunilor de peste 3.200%.

Cei mai mari investitori ai companiei sunt cei instituţionali, care controlează o cotă de 67,7%, potrivit Yahoo Finance, în timp ce doar 0,08% este în proprietatea insiderilor. Blackrock, Vanguard Group şi State Street Corp. sunt cei mai importanţi investitori instituţionali, controlând cote de 8,97%, 8,65%, respectiv 4,6%.

• Sectorul global al semiconductorilor: creştere de 11,2% estimată pentru 2025

După o revenire puternică în 2024, se estimează că piaţa globală a semiconductorilor va creşte cu 11,2% în 2025, ajungând la o valoare totală de 700,9 miliarde de dolari. Aceasta confirmă perspectiva WSTS (The World Semiconductor Trade Statistics) pentru o creştere susţinută a industriei. Expansiunea este susţinută, în principal, de segmentele Logic şi Memory, ambele fiind aşteptate să înregistreze creşteri robuste, de două cifre, ca rezultat al cererii în creştere în domenii precum inteligenţa artificială, infrastructura cloud şi electronicele de consum avansate. În plus, segmentele precum Sensors şi Analog sunt, de asemenea, anticipate să contribuie pozitiv, deşi cu o creştere mai moderată.

La nivel regional, America de Nord şi de Sud şi Asia-Pacific sunt aşteptate să conducă creşterea, cu rate anticipate de 18%, respectiv 9,8%. În schimb, Europa şi Japonia sunt prognozate să înregistreze o creştere moderată (3,4% şi 0,6%).

WSTS estimează că piaţa globală a semiconductorilor ar putea creşte cu 8,5% în 2026, ajungând la 760,7 miliarde de dolari, cu un avans resimţit atât în toate regiunile geografice, cât şi în toate categoriile de produse. Segmentul Memory este prognozat să conducă din nou creşterea, cu contribuţii importante şi din partea Logic şi Analog.

Cota de piaţă a Intel în industria semiconductorilor a fost un subiect de discuţie din cauza schimbărilor din domeniu. Deşi Intel a deţinut istoric o poziţie dominantă, în special pe piaţa procesoarelor CPU, competitori precum AMD, Nvidia şi Samsung au câştigat teren. În al doilea trimestru din 2025, cota de piaţă a Intel era de aproximativ 13,6%, în timp ce Nvidia deţinea 46,6%, iar Broadcom 15,87%, conform CSIMarket. Cota de piaţă a Intel a înregistrat fluctuaţii, unele rapoarte indicând o scădere în ultimii ani, în timp ce altele subliniază forţa continuă a companiei în segmente specifice, precum procesoarele pentru laptopuri, conform Statista.

• Intel - venituri peste aşteptări, umbrite de pierderi nete

În trimestrul al doilea din 2025, Intel a depăşit aşteptările analiştilor în ceea ce priveşte veniturile, dar a înregistrat o pierdere netă semnificativă. Veniturile totale au fost de 12,86 miliarde de dolari, peste estimarea analiştilor, de 11,92 miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania a raportat o pierdere netă de 2,9 miliarde de dolari, echivalentul a 0,67 dolari/acţiune, mult mai mare decât pierderea înregistrată în perioada similară a anului trecut, de 1,61 miliarde de dolari (0,38 dolari/acţiune). Rezultatul ajustat a fost o pierdere de 0,10 dolari/acţiune, însă cifra nu a fost direct comparabilă cu estimările analiştilor din cauza unei cheltuieli excepţionale de 800 de milioane de dolari legată de echipamente excedentare fără utilitate, care a influenţat negativ rezultatul pe acţiune cu aproximativ 0,20 dolari.

Pe segmente, divizia Client Computing, care include vânzările de procesoare pentru PC-uri, a generat venituri de 7,9 miliarde de dolari, în scădere anuală cu 3%. În schimb, divizia Data Center, care include şi unele cipuri AI, dar în mare parte procesoare centrale pentru servere, a raportat venituri de 3,9 miliarde de dolari, în creştere cu 4% anual. CEO-ul a menţionat că Intel doreşte să recâştige cota de piaţă pe segmentul de centre de date şi că este în căutarea unui lider permanent pentru această divizie. Rivalul său, Advanced Micro Devices, câştigă tot mai mult teren în rândul clienţilor din domeniul cloud.

Divizia de foundry, care se ocupă de fabricarea de cipuri pentru alte companii, a înregistrat pierderi operaţionale importante, de 3,17 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au fost de 4,4 miliarde de dolari, continuând să fie o provocare majoră pentru companie în lipsa unor clienţi mari.

Lip-Bu Tan, CEO-ul companiei, a precizat că Intel a anulat proiecte planificate de fabrici în Germania şi Polonia şi că va consolida operaţiunile de testare şi asamblare în Vietnam şi Malaezia. De asemenea, a menţionat că va încetini ritmul de construcţie a unei fabrici de cipuri de ultimă generaţie din Ohio, în funcţie de cererea de piaţă şi de capacitatea de a atrage clienţi importanţi pentru această unitate. ”În ultimii ani, compania a investit prea mult, prea devreme - fără o cerere suficientă”, a spus Tan, adăugând: ”Astfel, am ajuns cu o reţea de fabrici fragmentată şi subutilizată”.

Tan a afirmat că noul proces de fabricaţie a cipurilor, denumit 14A, va fi dezvoltat doar pe baza unor angajamente ferme din partea clienţilor. ”Nu mai există cecuri în alb. Fiecare investiţie trebuie să aibă sens economic”, a menţionat Tan, adăugând că va revizui personal şi va aproba toate proiectele de cipuri înainte de etapa de ”tape-out” - ultimul pas al proiectării înainte de începerea producţiei.

Acesta este al doilea trimestru de raportare de când Tan a preluat funcţia de CEO, în luna martie, promiţând să redea competitivitatea produselor companiei şi să reducă birocraţia şi nivelurile de management, inclusiv prin concedieri în Oregon şi California. Într-un memo transmis angajaţilor, Tan a declarat că primele luni din mandatul său ”nu au fost uşoare” şi că ”majoritatea” concedierilor planificate (echivalentul a 15% din forţa de muncă) au fost finalizate. Intel intenţionează să încheie anul cu aproximativ 75.000 de angajaţi. Compania anunţase anterior că urmăreşte să reducă cheltuielile operaţionale cu 17 miliarde de dolari în 2025, notează TradeVille.

• Perspective

Pentru trimestrul al treilea din 2025, Intel estimează venituri între 12,6 şi 13,6 miliarde de dolari, valoarea medie, de 13,1 miliarde de dolari, situându-se peste estimările analiştilor (12,65 miliarde de dolari). În ceea ce priveşte profitabilitatea, compania anticipează un rezultat financiar neutru, în timp ce analiştii se aşteaptă la un câştig modest, de 0,04 dolari/acţiune. Într-un interviu acordat publicaţiei Barron's, directorul financiar David Zinsner a declarat că rezultatele din trimestrul încheiat în iunie au beneficiat de tarife mai mici decât se aştepta şi de un mediu economic mai bun decât cel anticipat. Totuşi, el a recunoscut că încă există incertitudini privind posibilele tarife vamale viitoare. Totodată, cheltuielile de capital ale Intel sunt aşteptate să scadă anul viitor faţă de nivelul estimat pentru 2025, de 18 miliarde de dolari.

"Având în vedere dimensiunea şi amploarea misiunii asumate de Lip-Bu, ne aşteptăm că vor trece cel puţin câteva trimestre, dacă nu ani, până când investitorii vor putea observa schimbări semnificative în competitivitatea Intel în materie de proiectare sau producţie, cotă de piaţă, businessul de foundry sau în imaginea financiară generală”, a declarat analistul Cody Acree de la Benchmark Research, într-o notă pentru investitori. Acree a menţinut un rating de "Hold” (”păstrează”) pentru acţiunile Intel, fără a stabili un preţ ţintă.

• Evoluţia preţului acţiunii Intel: avans uşor, de la începutul anului

Acţiunile Intel au crescut iniţial cu aproape 4% după publicarea rezultatelor financiare în 24 iulie, dar au înregistrat o depreciere de 9,8% în tranzacţiile din dimineaţa următoare, după ce producătorul de cipuri a raportat venituri peste aşteptări, dar nu a reuşit să elimine îndoielile legate de viitorul său în producţia de cipuri. Înainte de închiderea şedinţei de joi, 24 iulie, acţiunile companiei înregistrau o creştere de 13% de la începutul anului (YTD), după ce s-au prăbuşit cu 60% în 2024 - cel mai slab an din istoria companiei. În prezent, aprecierea YTD se ridică la numai 2,22%. Acţiunile Intel se tranzacţionează pe un trend preponderent descrescător din decembrie 2023, media mobilă simplă de 200 de zile fiind o rezistenţă mobilă importantă în ultimul an. Deşi preţul a reuşit să depăşească această rezistenţă la finalul lunii trecute, în urma raportării, cotaţia s-a întors sub 200 SMA. Totodată, toate mediile mobile relevante sunt situate desupra preţului, ceea ce indică un trend bearish clar. Momentan, graficul nu oferă semnale de inversare pozitivă, această depreciere abruptă semnalând un pontenţial nou impuls descendent. Cea mai importantă zonă de suport în perioada următoare este pragul psihologic de 20 de dolari, iar cea mai importantă rezistenţă rămâne 200 SMA, situată la 21,8 dolari. În acelaşi timp, RSI se află sub pragul neutru de 50 şi aproape de zoa de supravânzare, la 37,28, semnalând o încetinire a impulsului pozitiv şi o presiune de vânzare în creştere. Scăderea bruscă a indicatorului confirmă trendul negativ, fiind posibilă atingerea nivelului de 30, dacă vânzările persistă. Dacă preţul reuşeşte să se menţină peste suportul de 20 de dolari, am putea asista la un bounce tehnic către zona 21,8 - 22,5 dolari (unde se află medii mobile). Însă, un astfel de rebound ar fi doar o corecţie în trend descendent, nu o inversare de trend. Dacă preţul va închide sub 20 de dolari, următorul suport major este în jur de 19 dolari (nivel testat în mai multe rânduri, în trecut).

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Intel

Oportunităţi

Reorientare strategică: Sub conducerea noului CEO, Lip-Bu Tan, Intel a început un amplu plan de restructurare, care include concedieri semnificative, anularea proiectelor mega din Germania şi Polonia, reducerea CapEx-ului şi focus pe eficienţă operaţională pe termen mediu şi lung. ”Aşa cum am anunţat la începutul acestui an, luăm măsuri pentru a deveni o companie mai suplă, mai rapidă şi mai eficientă”, a spus Tan într-o declaraţie trimisă angajaţilor pe email, menţionând: ”Eliminarea complexităţii organizaţionale şi împuternicirea inginerilor noştri ne vor permite să deservim mai bine nevoile clienţilor şi să ne consolidăm execuţia”.

Sprijin guvernamental: Intel beneficiază de granturi CHIPS americane şi credit fiscal US -UE care susţin investiţiile mari ale companiei pe termen lung în active fizice şi AI, ajutând-o să rămână competitivă.

HOLD: Preţul ţintă mediu al analiştilor se ridică la 21,99 dolari pentru acţiunile Intel, cu un potenţial de creştere de 6,33% pentru următoarele 12 luni. Dintre cei 45 de analişti care acoperă compania, 38 recomandă menţinerea poziţiilor, în timp ce doar 2 recomandă cumpărarea şi 5 vânzarea. Raportul mediu de recomandări ”Buy” pentru acţiunile din industria semiconductorilor incluse în indicele Russell 3000 este de aproximativ 63%.

Riscuri

Eşec: Intel ia în considerare să abandoneze dezvoltarea nodului 14A dacă nu obţine clienţi externi. Aceasta ar restrânge capacitatea sa de a concura cu TSMC în segmentul high-end, eventual ajungând pe un drum ”fabless”.

Concurenţă agresivă: Intel pierde cotă de piaţă pe segmentele CPU (Ryzen), GPU (Nvidia), iar TSMC domină segmentele de foundry şi AI. Aceste firme conduc evoluţiile tehnologice - TSMC cu noduri mai avansate, iar Nvidia cu un ecosistem AI robust.

Macro: Inflaţia, cererea slabă pentru PC-uri, tensiunile comerciale şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare sunt ameninţări constante într-o industrie globală volatilă.

Supraevaluare: Inter se tranzacţionează la un multiplu P/E forward de 7,3 ori mai mare decât industria (178,16), potrivit Seeking Alpha. Competitiorii săi direcţi deţin multipli mult mai atractivi - Analog Devices (30,53), Marvell Technology (26,5), Micron Technology (14,22) şi NXP Semiconductors (18,95).