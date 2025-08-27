Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ziua Independenţei Republicii Moldova: Sunt aşteptaţi preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei şi prim-ministrul Poloniei

I.S.
Internaţional / 27 august, 13:20

Ziua Independenţei Republicii Moldova: Sunt aşteptaţi preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei şi prim-ministrul Poloniei

Republica Moldova sărbătoreşte miercuri 34 de ani de independenţă, iar în mai multe localităţi din ţară sunt programate manifestări dedicate acestui eveniment, transmite tv8.md.

Cea mai mare agitaţie se va concentra la Chişinău, unde sunt aşteptaţi oaspeţi de rang înalt: preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Seara, în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) va avea loc un concert cu artişti autohtoni, la care vor participa şi cei trei lideri europeni pentru a-i felicita pe cetăţenii moldoveni.

Ziua Independenţei va începe tradiţional cu depuneri de flori. La ora 9, Maia Sandu, Dorin Recean, Igor Grosu şi mai mulţi miniştri vor depune flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial Eternitate. La ora 10, conducerea ţării, cabinetul de miniştri, deputaţi, corpul diplomatic şi şefi ai autorităţilor publice vor depune flori la Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

La ora 16.00, cei trei lideri europeni vor ajunge la Preşedinţie, unde vor susţine declaraţii de presă împreună cu preşedinta Maia Sandu şi se vor adresa publicului în cadrul concertului din PMAN. Autorităţile au anunţat măsuri sporite de securitate, inclusiv monitorizarea spaţiului aerian şi folosirea dronelor pentru menţinerea ordinii publice, a precizat ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin.

Concertul din PMAN va începe la ora 18.00, cu participarea artiştilor autohtoni Zdob şi Zdub, Irina Rimeş, Magnat şi Feoctist, Sataoshi şi Carla's Dreams. Evenimentul este finanţat cu 6 milioane de lei din bugetul de stat. De ieri şi până pe 28 august, traficul rutier pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni şi Alexandr Puşkin, va fi suspendat, iar poliţiştii vor asigura fluidizarea circulaţiei şi ordinea publică.

