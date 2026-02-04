Zyxel Networks sprijină furnizorii de servicii IT să se extindă şi să crească

Cea mai recentă versiune a platformei cloud Nebula simplifică configurarea şi gestionarea mai multor locaţii cu echipamente IT, oferind partenerilor noi oportunităţi de afaceri, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Zyxel Networks, sprijină extinderea şi dezvoltarea MSP-urilor prin îmbunătăţirile aduse platformei de gestionare cloud Nebula, relatează sursa citată.

Actualizările aduc noi funcţii de replicare a configuraţiilor site-urilor, reducând timpul necesar pentru integrarea de noi locaţii de la câteva ore la câteva minute, se arată în comunicat. Un tablou de bord extins oferă MSP-urilor vizibilitate asupra mai multor site-uri, iar funcţiile suplimentare de securitate reduc riscul accesului neautorizat la setările reţelei, relatează sursa citată. Noile funcţionalităţi sunt disponibile imediat pentru toţi partenerii care utilizează platforma Nebula de la Zyxel Networks pentru servicii de monitorizare a reţelei şi securităţii clienţilor, conform comunicatului remis redacţiei.

Kevin Drinkall, director senior Marketing şi Strategie GTM EMEA la Zyxel Networks, a declarat: „Mii de parteneri MSP din EMEA folosesc Nebula ca pilon central al ofertei lor de servicii gestionate. Pe măsură ce cresc, provocarea principală este să facă mai mult cu aceleaşi resurse. Noile funcţii ale Nebula le vor permite să optimizeze eficienţa, să valorifice mai multe oportunităţi şi să ofere servicii de calitate superioară. În plus, Nebula devine un instrument şi mai eficient pentru gestionarea clienţilor cu multiple locaţii, asigurând conformitatea şi reducând riscurile”, potrivit comunicatului.

Noile caracteristici cheie ale versiunii 19.30 a Nebula includ şabloane de configurare care permit MSP-urilor să sincronizeze setările pentru mai multe site-uri ale aceleaşi organizaţii cliente, cu modificările viitoare reflectate automat, relatează sursa citată. Replicarea completă a site-ului le permite să cloneze instantaneu setările „de bune practici” sau ale unui site existent într-o locaţie nouă, economisind ore sau chiar zile de integrare manuală, conform comunicatului. Funcţiile actualizate de backup şi restaurare permit copierea în bloc pentru mai multe site-uri, programarea automată şi revenirea rapidă la starea anterioară, arată comunicatul. Tabloul de bord centralizat pentru MSP afişează organizaţia clientului, site-ul şi starea dispozitivului într-o singură vizualizare, oferind supraveghere completă pentru toţi clienţii, potrivit sursei. Prezentarea generală consolidată a inventarului de dispozitive şi licenţe facilitează gestionarea tuturor clienţilor, iar jurnalele de modificări la nivel de organizaţie urmăresc cronologic cine a făcut ce schimbări şi când, sprijinind conformitatea şi auditul şi accelerând depanarea,relatează sursa citată. Controlul accesului bazat pe roluri permite atribuirea privilegiilor în funcţie de rolurile personalului prin funcţia Administratori şi Echipe, iar integrarea şi eliminarea instantanee oferă acces rapid noilor angajaţi şi eliminarea facilă a celor care părăsesc compania, conform aceluiaşi comunicat. În plus, gruparea clienţilor permite MSP-urilor să organizeze clienţii cu cerinţe similare, asigurând coerenţă şi reducând cheltuielile administrative, se mai arată în comunicat.

Peste 100 de produse Zyxel Networks, inclusiv puncte de acces WiFi 7 şi gateway-uri de securitate unificate, pot fi acum configurate şi gestionate prin platforma Nebula, oferind MSP-urilor oportunitatea de a-şi extinde afacerile şi de a creşte vânzările de produse şi servicii, potrivit comunicatului. Printre acestea se numără şi cea mai recentă versiune a popularului router de securitate USG LITE 60AX, echipat acum cu Dual-WAN pentru failover de reţea şi o suită completă de securitate, oferind întreprinderilor mici o soluţie all-in-one accesibilă, se arată în comunicat.