Parlamentul bulgar a respins veto-ul prezidenţial şi a deschis calea preluării şi vânzării rafinăriei Lukoil

A.B.
Internaţional / 13 noiembrie, 15:11

Parlamentul bulgar a respins veto-ul prezidenţial şi a deschis calea preluării şi vânzării rafinăriei Lukoil

Parlamentul bulgar a respins joi veto-ul preşedintelui Rumen Radev asupra legii care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil şi să o vândă pentru a proteja activul de sancţiunile iminente ale SUA, potrivit Reuters.

SUA şi Marea Britanie au impus luna trecută sancţiuni asupra Lukoil şi Rosneft, cele mai mari două companii petroliere ruseşti, fapt ce a pus în pericol operaţiunile acestora în Europa.

Săptămâna trecută, parlamentarii de la Sofia au adoptat modificări legislative care conferă unui administrator numit de guvern responsabilitatea de a asigura continuarea funcţionării rafinăriei Lukoil din Burgas după 21 noiembrie, data la care sancţiunile SUA intră în vigoare, precum şi posibilitatea de a vinde compania, dacă este necesar.

Ulterior, preşedintele Rumen Radev a respins proiectul de lege, afirmând că acesta nu include garanţii împotriva unor eventuale pretenţii financiare viitoare la adresa statului. Legislativul a ignorat joi obiecţiile sale, respingând veto-ul cu 128 de voturi la 59, relatează agenţia bulgară BTA.

Sancţiunile americane au amplificat temerile privind aprovizionarea cu carburant în Bulgaria pe timpul iernii, în condiţiile în care Lukoil operează singura rafinărie din ţară, sute de staţii de alimentare şi depozite de combustibil.

Potrivit Reuters, compania rusă a cerut Washingtonului o prelungire a termenului limită al sancţiunilor pentru a avea timp să îşi lichideze angajamentele şi să analizeze ofertele pentru activele sale globale. Înainte de votul din parlament, Boiko Borisov, liderul GERB şi fost premier, s-a declarat optimist că Bulgaria ar putea obţine o astfel de prelungire.

„Împreună cu guvernul, lucrăm pentru ca atât oamenii din rafinărie, cât şi rafinăria în sine să funcţioneze bine”, a declarat Borisov, citat de BTA.

Situaţia din România

Ministerul Energiei a elaborat deja un draft de act normativ privind activele Lukoil din România, companie aflată sub sancţiunile SUA, a anunţat joi ministrul Bogdan Ivan. Acesta nu a vrut să spună ce prevederi conţine noul act normativ, însă a confirmat că autorităţile analizează posibilitatea ca statul să preia controlul asupra activelor, în contextul în care sancţiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie şi riscă să blocheze activitatea grupului.

„Am pus deja draftul unui act normativ care să reglementăm această situaţie nouă pentru statul român (...) în legătură directă şi cu cei de la OFAC, în legătură directă şi cu compania”, a precizat Bogdan Ivan, întrebat de jurnalişti, joi, în Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la rândul său despre posibilele mecanisme prin care statul ar putea interveni, însă nu este clar dacă ar fi vorba de preluarea managementului sau/şi a acţiunilor.

