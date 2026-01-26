11 ţări UE cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a achiziţiona arme şi din Marea Britanie

Un grup de unsprezece ţări ale UE, condus de Olanda şi din care face parte şi România, cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru a achiziţiona arme şi din Regatul Unit, potrivit ANSA.

Conform sursei citate, iniţiativa vine în contextul discuţiilor în curs între statele membre cu privire la regulile de utilizare a împrumutului, convenite de lideri în decembrie. Franţa este principalul oponent, favorizând criterii mai stricte care să-i acorde prioritate industriei militare europene.

Între timp, Estonia, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Olanda, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Suedia solicită ca împrumutul să acopere şi achiziţiile din Regatul Unit, privind cu bucurie consolidarea legăturilor cu Londra după Brexit, a relatat ANSA.

Proiectul de regulament al Comisiei UE permite în prezent Kievului să achiziţioneze arme de la ţările participante la iniţiativa europeană Safe, care oferă împrumuturi subvenţionate pentru achiziţii comune de arme, potrivit sursei amintite.

Canada şi Norvegia se numără printre ţările participante, dar nu şi Regatul Unit - prin urmare, pentru a include şi Londra, cele unsprezece ţări propun eliminarea tuturor referinţelor la Safe din textul legal, a informat sursa menţionată.