”Un viitor comun pentru omenire” - doctrina globală a Chinei

”Comunitatea cu un viitor comun pentru omenire” (人类命运共同体) este conceptul doctrinar prin care Beijingul răspunde la întrebarea: ”ce fel de lume ar trebui construită şi cum?” El figurează în documentele oficiale ale Partidului Comunist Chinez, în Preambulul Constituţiei (2018), şi este prezentat ca alternativă la ordinea liberală condusă de Occident.

• Ce este, în esenţă

În termenii diplomaţiei chineze, omenirea formează o singură comunitate interdependentă. Politica de blocuri şi ”valorile universale” impuse de ”câteva ţări occidentale” trebuie depăşite. În locul lor, Beijingul propune ”democratizarea relaţiilor internaţionale” - reguli scrise şi administrate de toţi, nu de un singur pol de putere.

• Cele 5 obiective - ”ce lume se doreşte”

China descrie ţinta finală prin cinci atribute: o lume de pace durabilă (prin dialog şi consultare), cu securitate comună, cu prosperitate comună (win-win), deschisă şi inclusivă (schimburi şi învăţare reciprocă), curată şi frumoasă (protecţia mediului, civilizaţie ecologică).

• Cele 5 direcţii - ”cum se ajunge acolo”

În discursurile lui Xi Jinping şi în Cartea Albă dedicată, drumul este formulat astfel:

- parteneriate între egali, bazate pe consultare şi consens;

- securitate comună, cuprinzătoare, cooperantă şi sustenabilă;

- dezvoltare deschisă şi inovatoare, o ”globalizare de tip nou” opusă protecţionismului şi sancţiunilor;

- schimburi între civilizaţii, cu respect pentru diversitate;

- civilizaţie ecologică şi responsabilitate globală pentru ecosistem.

• Instrumente şi punere în operă

Pentru a face tangibilă această viziune, Beijingul a lansat patru mari iniţiative-cadru, fiecare adresând o dimensiune a ordinii globale:

- BRI - Belt and Road Initiative (2013) - conectivitate şi infrastructură la scară globală: porturi, căi ferate, autostrăzi, coridoare digitale, conducte. Este cel mai amplu program investiţional al Chinei, cu peste 140 de ţări participante. A adus proiecte spectaculoase, dar şi critici legate de ”capcane ale datoriei” sau impact ecologic.

- GDI - Global Development Initiative (2021) - propune accelerarea implementării Agendei ONU 2030. Domeniile vizate sunt reducerea sărăciei, securitatea alimentară, sănătatea, educaţia, dezvoltarea verde şi digitalizarea. Este modul prin care China se poziţionează drept lider al Sudului Global în materie de ajutor pentru dezvoltare.

- GSI - Global Security Initiative (2022) - promovează o arhitectură de securitate bazată pe principiul ”securităţii indivizibile”: securitatea unui stat nu poate fi construită în dauna altuia. Respinge blocurile militare şi mentalitatea Războiului Rece. Beijingul l-a folosit deja pentru a se legitima ca mediator global (ex.: reconcilierea Iran-Arabia Saudită).

- GCI - Global Civilization Initiative (2023) - pune accent pe dialogul între civilizaţii şi pe respectarea diversităţii. Rebută ideea de ”valori universale” şi legitimează fiecare ţară să îşi urmeze propria cale de modernizare. Este o contrapondere culturală la universalismul occidental.

Aceste iniţiative sunt completate de aplicaţii sectoriale: ”comunitate de sănătate” (cooperare pandemică), ”comunitate cibernetică”, ”comunitate maritimă”, ”comunitate pentru securitate nucleară” sau guvernanţă a ”noilor frontiere” - adâncuri marine, spaţiu cosmic, regiuni polare.

Conceptul a fost instituţionalizat intern prin introducerea în Constituţia Chinei şi a devenit reper pentru diplomaţia de stat. Pe plan extern, Beijingul a anunţat ”comunităţi de viitor comun” cu ţări precum Laos, Cambodgia, Pakistan, Indonezia, Malaezia, Mongolia, Cuba, Africa de Sud, dar şi la nivel regional (SCO, Asia Centrală, diverse bazine fluviale).

• Ce spun analizele independente

Cercetătorii occidentali consideră că ”viitorul comun” oferă o arhitectură normativă alternativă ordinii liberale. Totuşi, conceptul rămâne intenţionat vag: atractiv pentru Sudul Global, dar suficient de flexibil pentru ca Beijingul să îl folosească selectiv. În prezent, identitatea SCO, BRI, GDI sau GSI ca vehicule ale noii ordini este fluidă şi disputată.

• Rezumat într-o frază

Pentru Beijing, ”viitorul comun” înseamnă 5 ţinte (pace, securitate, prosperitate, deschidere, ecologie) + 5 căi (parteneriate de egali, noua paradigmă de securitate, dezvoltare deschisă, dialog între civilizaţii, ecologie) + instrumente (BRI, GDI, GSI, GCI) - codificate în Constituţia chineză şi aplicate prin formule bilaterale şi regionale.