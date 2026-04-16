„Ştiinţa uneşte” - preşedintele Academiei Române, vizită în Moldova

Preşedintele Academiei Române, Marius Andruh, a efectuat o vizită cu caracter ştiinţific la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul unui program dedicat consolidării cooperării academice şi promovării dialogului internaţional în domeniul cercetării. Potrivit Academiei Române, Marius Andruh a participat la masa rotundă intitulată „Ştiinţa uneşte: dialog pentru viitor într-o lume în schimbare”, eveniment axat pe rolul comunităţii ştiinţifice în contextul transformărilor globale actuale. Reuniunea şi-a propus să aducă în prim-plan importanţa colaborării internaţionale şi a cercetării ştiinţifice într-o perioadă marcată de incertitudini geopolitice, schimbări tehnologice accelerate şi provocări globale multiple. În cadrul programului, preşedintele Academiei Române a asistat şi la două prelegeri susţinute de reprezentanţi ai International Science Council (ISC): „Repoziţionarea ştiinţei într-o lume incertă şi fracturată”, prezentată de Sir Peter Gluckman, preşedintele ISC; „International Science Council: Ştiinţa în acţiune într-un context în continuă evoluţie şi incert”, susţinută de Salvatore Arico, director general al organizaţiei. Temele abordate vizează modul în care cercetarea ştiinţifică trebuie adaptată şi repoziţionată pentru a răspunde noilor provocări globale, într-un climat internaţional marcat de instabilitate şi schimbări rapide. Potrivit Academiei Române, vizita face parte din programul de cooperare dintre: Academia Română; Academia de Ştiinţe a Moldovei; International Science Council. Instituţia subliniază că întâlnirile reflectă eforturile comune de: promovare a rolului ştiinţei în societatea contemporană; consolidare a dialogului ştiinţific internaţional; dezvoltare a cooperării academice în spaţiul european şi regional. Vizita are loc într-un moment în care instituţiile academice europene încearcă să îşi redefinească rolul într-un peisaj global tot mai competitiv, marcat de transformări rapide în domeniile tehnologiei, inteligenţei artificiale, energiei şi securităţii. Prin participarea la astfel de reuniuni internaţionale, Academia Română urmăreşte consolidarea poziţiei cercetării româneşti în reţelele ştiinţifice globale şi intensificarea colaborării cu partenerii regionali şi internaţionali.