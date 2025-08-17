A crescut exponenţial Rusia în relevanţă? Sau Vladimir Putin?

Răspunsul la această întrebare bifurcată generează două şcoli de gândire. Una conform căreia, în Alaska, Vladimir Putin l-a călcat, la figurat, în picioare pe Donald Trump, transformându-l, tot la figurat, în preş roşu, pe care liderul Federaţiei Ruse ar fi păşit cu dexteritatea unui acrobat.

Iar la capătul primei întâlniri în doi, Ucraina pare nu şifonată, ci de-a dreptul sacrificată, Uniunea Europeană umilită, iar Rusia ar căpăta relevanţa fostei Uniuni Sovietice. A doua şcoală de gândire susţine contrariul: în sensul că Trump joacă şi câştigă!

Eu nu încerc să mă plasez la mijloc. Nici prin cap nu îmi trece! Mă declar, din capul locului, adeptul celei de-a doua şcoli de gândire, dar recunosc deschis: are mai puţini susţinători.

Ceea ce priveşte teoria conform căreia Vladimir Putin ar fi şters pe jos cu Donald Trump şi s-ar fi aşezat la capul mesei, pe vechea poziţie a liderilor sovietici, nu pot să renunţ la tentaţia de a aminti povestea cu cel mai mare succes la public, care circulă astăzi pe internet.

Un om cu multă imaginaţie a lansat istoria unei noi civilizaţii a ciorilor. În esenţă, în nu ştiu ce stat al lumii, ciorile s-au autodresat să adune monezile de pe jos, pierdute de cetăţeni, şi să le introducă în tonomatele care le furnizează hrana. Mai mult chiar, au atins performanţa de a alege monedele folositoare de cele nefolositoare. Iar mai departe a început nebunia. Fiecare a mai adăugat câte ceva la această istorie plină de haz, iar mie nu mi-a mai rămas decât să anunţ că ciorile şi-au făcut şi bancă. Cam aşa se amuză milioane şi milioane de internauţi.

Cam în felul acesta se rostogoleşte şi povestea despre upgradarea la cote maxime, nemaiîntâlnite în ultimele decenii, a Federaţiei Ruse şi a conducătorului ei. Dar să încercăm să revenim cu ciorile pe pământ.

Deşi Vladimir Putin a caracterizat desfiinţarea Uniunii Sovietice drept „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului”, în ciuda faptului că nu-şi ascunde nostalgiile după ceea ce a fost pe vremea în care el era slujbaş KGB şi nu-şi ascunde nici ambiţiile de a pune la loc cioburile sparte, visul său - pe care-l putem înţelege - este şi rămâne imposibil de realizat.

Este adevărat, Federaţia Rusă a moştenit arsenalul nuclear URSS şi dispune, cel puţin cantitativ, de o putere egală cu cea a Statelor Unite, pe care însă are mult mai puţine mijloace de a o plasa în teritoriul presupus inamic, transportând-o prin aer sau prin adâncurile oceanului.

Mai puţin în ceea ce priveşte tehnica militară, Federaţia Rusă este mult rămasă în urma Statelor Unite, Chinei şi puterilor europene, sub aspect tehnologic. Nu poate face faţă unei confruntări de lungă durată cu Occidentul, iar alianţele pe care le-a încropit sunt încă departe de a fi consolidate. Şi oricum, nu mai deţine rolul principal în aceste alianţe.

Vulnerabilitatea Federaţiei Ruse s-a văzut în acest război care durează de aproape patru ani şi pe care Vladimir Putin şi l-a imaginat, făcându-şi iluzii, drept un război fulger la capătul căruia Kievul, în special, şi Ucraina, în general, urmau să capituleze. Din această perspectivă, în Alaska, nu am asistat decât la începutul sfârşitului. Nicidecum la o relansare a relevanţei Federaţiei Ruse.

Donald Trump a avansat etapă cu etapă în complicata combinaţie a jocului internaţional. Susţinând Israelul, a pus capăt probabil definitiv organizaţiei teroriste Hamas, a transformat Hezbollahul într-o forţă irelevantă şi relativ domesticită, a tăiat cordonul ombilical între Iran şi sponsorii acesteia, a anihilat, pentru o vreme, arsenalul nuclear al Iranului şi, ceea ce este esenţial, a domesticit Uniunea Europeană, obligând-o să-i ridice temenele şi să se angajeze ferm să sacrifice 5% din produsul intern brut pentru înarmare.

Din această perspectivă, jocurile sunt făcute şi nu mai pot fi desfăcute. Cele 5% pentru înarmare se vor duce, în cea mai mare parte - că va fi pace sau că va fi război - în complexul militar al Statelor Unite. Şi astfel a venit şi vremea confruntării cu Vladimir Putin, căruia, dacă aţi observat, i-a întins un covor mult mai îngust decât covorul roşu pe care a coborât liderul american, fiind apoi însoţit de liderul smerit al Federaţiei Ruse.

Primul capitol al confruntării Putin-Trump a fost tranşat. Urmează cea de-a doua întâlnire a liderilor Statelor Unite şi Federaţiei Ruse, după care, cu certitudine, va fi semnat şi un tratat Rusia-Ucraina. Între timp, Trump i-a convocat în Statele Unite pentru o lecţie de dresaj pe Vladimir Putin şi pe liderii Uniunii Europene. Aceştia vor fi fezandaţi pentru meciul final, pe care îl vor aplauda anticipat.

Războiului din Ucraina i se va pune capăt. În condiţii atât convenabile tuturor părţilor, cât şi egal neconvenabile. Pacea întotdeauna cere compromisuri şi sacrificii. Ele vor avea loc, indiferent cât de dureroase ar fi şi de această dată. Nu se va sfârşi acest an până când, în linii mari, situaţia nu va fi tranşată.

Iar potul cel mare îl ia de pe masă Donald Trump. Vor rămâne, desigur, conflicte îngheţate şi va dura ani de zile până când diplomaţii, dacă vor avea capacitatea şi voinţa necesară, vor putea planta flori peste uriaşul mormânt.

Până atunci, doi lideri, bătrâni dar încă în putere, ai lumii de azi, vor continua să meargă pe o sfoară foarte subţire. Pe aceeaşi sfoară!