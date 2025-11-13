Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
A fost aprobat PUZ-ul pentru complexul construit de UMB la Adjud

Ana Felea
Miscellanea / 13 noiembrie, 16:30

A fost aprobat PUZ-ul pentru complexul construit de UMB la Adjud

Cea mai amplă investiţie privată realizată în ultimii ani în municipiul Adjud a intrat în linie dreaptă. Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea Campusului Industrial UMB, un proiect de amploare care va transforma complet zona de nord a municipiului.

Nicu George Claudiu, primarul municipiului Adjud, a declarat: ”Astăzi, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Adjud a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Campusului Industrial UMB - un proiect de anvergură dezvoltat de societăţile Spedition UMB, Tehnostrade, Energycum W şi doi investitori privaţi. Felicit investitorii pentru decizia de a implementa la Adjud un proiect de o asemenea amploare şi importanţă. Administraţia locală pe care o coordonez s-a angajat să sprijine întregul parcurs al documentaţiilor şi procedurilor necesare, pentru ca acest proiect să se dezvolte în cele mai bune condiţii. Totodată, asigur toţi investitorii că Primăria Municipiului Adjud va susţine, din punct de vedere administrativ, orice demers care contribuie la dezvoltarea municipiului nostru şi la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor săi”.

Complexul, dezvoltat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu în zona în care are şi cartierul general al firmelor sale, dar şi de alţi doi investitori privaţi, va include zone de producţie şi depozitare, spaţii comerciale, un ansamblu rezidenţial, şcoli, terenuri de sport şi infrastructură modernă rutieră şi feroviară.

Nicu George Claudiu spune că proiectul este o investiţie strategică pentru oraş, mai ales că investitorul promite nu doar noi locuri de muncă, ci şi o schimbare radicală a oraşului.

”Campusul Industrial UMB” va transforma zona de nord a municipiului prin dezvoltarea unei adevărate comunităţi moderne, ce va cuprinde ansamblu rezidenţial; unităţi de învăţământ; spaţii comerciale; zone de producţie şi depozitare; terenuri de sport, zone de agrement şi spaţii verzi; infrastructură rutieră şi feroviară; dotări sociale şi administrative; reţele edilitare noi şi devierea celor existente”, a declarat primarul municipiului Adjud.

Precizăm că pe 11 septembrie, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, în şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a analizat şi avizat Planul Urbanistic Zonal pentru Campusul industrial şi rezidenţial UMB la Adjud. Investiţia se va întinde pe 200 hectare, şi potrivit documentaţiei, planurile investitorului sunt de a introduce terenul respectiv în intravilan pentru dezvoltarea unei zone complexe.

Nicuşor Halici a declarat: ”Vrancea se dezvoltă! Aceste proiecte înseamnă locuri de muncă, infrastructură mai bună şi o calitate mai ridicată a vieţii pentru toţi locuitorii judeţului. Aceeaşi companie, lider în construcţia de autostrăzi din România, vrea să dezvolte şi un parc industrial în Vrancea - o iniţiativă pe care o voi sprijini cu toată determinarea”.

O investiţie asemănătoare ar urma să fie derulată de acelaşi grup de firme şi pe raza oraşului Mărăşeşti.

