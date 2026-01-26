Acţionari ai FP cer numirea Deloitte pentru evaluarea participaţiei la Aeroporturi Bucureşti

Un grup de acţionari ai Fondului Proprietatea (FP), care deţin peste 8% din capitalul emitentului, solicită completarea ordinii de zi a adunărilor generale programate pentru data de 26 februarie cu puncte referitoare la evaluarea deţinerii în compania Aeroporturi Bucureşti şi returnări de capital către investitori, potrivit unui raport al administratorului Franklin Templeton, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Acţionarii propun numirea societăţii Deloitte Consultanţă SRL pentru realizarea unui raport de evaluare a participaţiei minoritare de 20% a Fondului Proprietatea în Aeroporturi Bucureşti, echivalentă cu 58% din activul net al FP, operaţiune necesară în vederea unei posibile vânzări a pachetului de acţiuni. Nivelul maxim al remuneraţiei pentru serviciile de evaluare va fi de 28.000 de euro, fără TVA, conform raportului publicat pe site-ul BVB.

În justificarea solicitării se menţionează că rapoartele de evaluare întocmite în scop de vânzare oferă o evaluare obiectivă a valorii de piaţă a unei afaceri, asigurând un preţ de tranzacţie competitiv, corect şi precis.

”Aceste rapoarte analizează performanţa financiară, condiţiile de piaţă şi tranzacţiile comparabile pentru a justifica preţul solicitat, sporind încrederea cumpărătorilor şi accelerând procesul de vânzare. Scopul acestor rapoarte de evaluare este de a stabili un preţ corect de vânzare, de a atrage cumpărători/investitori, de a servi drept bază pentru negocieri şi de a demonstra valoarea afacerii în faţa părţilor interesate”, spun acţionarii în solicitare.

Potrivit documentului, raportul de evaluare va fi întocmit în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare şi cu standardele publicate de ANEVAR. ”Având în vedere că, la data de 9 ianuarie 2026, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor CN Aeroporturi Bucureşti a aprobat, cu majoritate de voturi (80%, deţinute de Ministerul Transporturilor), propunerile (...) privind aprobarea intenţiei de răscumpărare a participaţiei minoritare deţinute de Fondul Proprietatea în CN Aeroporturi Bucureşti, este obligatorie elaborarea unui raport de evaluare în scop de vânzare pentru a stabili cu exactitate valoarea de piaţă a CNAB”, se mai arată în raportul publicat pe site-ul BVB.

În ultimul raport lunar al Fondului Proprietatea, participaţia de 20% la compania care administrează aeroporturile din Capitală a fost evaluată la 1,37 miliarde de lei, cu 28,5%, respectiv 303,2 milioane de lei, peste evaluarea de 1,06 miliarde de lei de la jumătatea anului trecut, sume care reflectă discounturi pentru lipsa controlului şi a lichidităţii.

Acţionarii care deţin peste 8% din capitalul FP mai solicită completarea ordinii de zi a adunăriii din 26 februarie cu un punct privind reducerea capitalului social al fondului de la suma de 1,66 miliarde de lei la 1,58 miliarde de lei, prin reducerea valorii nominale a acţiunilor de la 0,52 lei la 0,494 lei per acţiune.

”Prezenta propunere urmăreşte reluarea mecanismului de returnare a capitalului către acţionari prin reducerea valorii nominale a acţiunii, metodă implementată cu succes de Fond în trecut (în perioada 2010-2017). Acest mecanism este în concordanţă cu «Strategia Hibridă» mandată de acţionari, pentru a echilibra conservarea capitalului cu distribuţiile regulate de numerar”, îşi justifică acţionarii solicitarea.

Conform acestora, spre deosebire de distribuirea dividendelor din profitul contabil, care depinde de realizarea unor profituri impozabile în exerciţiul financiar curent, reducerea capitalului social permite o distribuire directă şi eficientă a numerarului (lichidităţile excedentare) deţinute de fond. Această abordare maximizează valoarea distribuită acţionarilor şi urmează precedentul istoric care a asigurat randamente ridicate investitorilor în perioada iniţială de listare a fondului, se mai menţionează în raportul publicat pe site-ul BVB.

În Codul fiscal (Legea nr. 227/2015, art. 23 lit. o), sumele primite ca urmare a restituirii unei cote-părţi din aporturile acţionarilor/asociaţilor, cu ocazia reducerii capitalului social, sunt venituri neimpozabile, de unde reiese că, pentru banii primiţi de la FP sub formă de returnări de capital, acţionarii nu trebuie să plătească impozit.

Grupul de acţionari ai Fondului Proprietatea care solicită completarea ordinii de zi a adunărilor din 26 februarie cu cele două puncte menţionate mai sus este format din fondurile solvene Equinox, Axor Holding, Intus Invest, precum şi din Matej Rigelnik (preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP), Florian Munteanu (membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP), Istvan Sarkany (membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP), Andrei Octav Moise (membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP), Herling Ileana, Popşor Bogdan-Daniel, Stănescu Valentin, Riza Marius Alin, Potra Voicu Bogdan, Popşor Andrei, Florea Alexandru Eugen, Corfar Alexandru şi Matyas Benedek.

La data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor întâlni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.