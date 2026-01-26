Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Acţionarii BVB pot subscrie la majorarea de capital a societăţii între 27 ianuarie şi 10 februarie

Andrei Iacomi
Piaţa de Capital / 26 ianuarie, 08:18

Bursa intenţionează să emită 700.000 de acţiuni noi, la un preţ de 29,3 lei/acţiune, superior valorii nominale şi inferior preţului de piaţă

Fondurile sunt destinate finanţării planurilor de dezvoltare ale BVB, inclusiv capitalizării filialei CCP.RO Bucharest şi proiectului bursei din Republica Moldova

Bursa Română de Mărfuri a cerut în instanţă anularea hotărârii acţionarilor BVB privind aprobarea majorării capitalului social

Acţionarii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) care vor să participe la majorarea de capital prin care operatorul pieţei noastre bursiere vrea să atragă aproape 20,5 milioane de lei o pot face în baza drepturilor de preferinţă, în perioada 27 ianuarie - 10 februarie, potrivit unei informări a BVB, publicată pe propriul site la finele săptămânii trecute.

Societatea vrea să emită 700.000 de acţiuni noi, la un preţ de emisiune de 29,3 lei, din care 10 lei reprezintă valoarea nominală a unui titlu şi 19,3 lei prima de emisiune, investitorii îndreptăţiţi să participe la operaţiunea de piaţă fiind cei înregistraţi în registrul acţionarilor al Depozitarului Central la data de 3 decembrie 2025 (data de înregistrare). Majorarea de capital a fost aprobată în adunarea acţionarilor BVB din data de 12 noiembrie a anului trecut.

”Preţul de subscriere de 29,3 lei/acţiune nouă reprezintă preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor emise de BVB, înregistrat în perioada de 180 de zile calendaristice anterioară datei de înregistrare, la care s-a aplicat un discount de 25%”, conform documentului aferent operaţiunii de piaţă, întocmit de casa de brokeraj Estinvest.

Vineri, acţiunea BVB a încheiat şedinţa de tranzacţionare în creştere cu 0,22%, la preţul unitar de 45,3 lei.

Bursa va emite 8,85 milioane de drepturi de preferinţă, similar cu numărul acţiunilor ce compun capitalul social în clipa de faţă, pentru subscrierea unei acţiuni noi fiind necesare 12,65 drepturi de preferinţă.

”Acţiunile noi care nu vor fi subscrise în mod valid în cadrul perioadei de preferinţă vor fi anulate sau vor fi oferite investitorilor în cadrul etapei a doua a majorării de capital social, prin ofertă publică sau plasament privat, conform hotărârii consiliului de administraţie al BVB”, se mai arată în documentul întocmit de Estinvest.

Potrivit documentului, fondurile obţinute de BVB ca urmare a majorării de capital sunt destinate finanţării planurilor de dezvoltare ale bursei, inclusiv capitalizarea filialei CCP.RO Bucharest şi finanţarea proiectului noii burse din Republica Moldova, astfel:

(a) CCP.RO, societate în cadrul căreia BVB are o deţinere de 54,9%, a finalizat procesul de majorare a capitalului social în limita sumei maxime de 27,9 milioane lei; BVB şi-a menţinut cota de participare în cadrul CCP.RO şi a subscris suma de 15,3 milioane lei;

(b) Adunarea generală a acţionarilor BVB a aprobat, în data de 29 septembrie 2025, participarea BVB la capitalul social al Bursei Internaţionale a Moldovei cu suma de 400.000 de euro, la etapa constituirii entităţii, cu opţiunea BVB de a participa ulterior la alte majorări de capital social cu până la echivalentul a 200.000 de euro;

(c) BVB derulează sau intenţionează să deruleze proiecte de investiţii în modernizare tehnologică, securitate cibernetică, creşterea rezilienţei operaţionale, dezvoltarea pieţei de derivate şi participă la proiecte regionale şi europene de integrare a infrastructurii de piaţă care, chiar dacă sunt în faze incipiente de definire, vor presupune angajamente financiare generate de costuri de interconectare, licenţiere, compatibilizare tehnologică şi conformare la standarde comune.

La finele anului trecut, Bursa Română de Mărfuri (BRM) a solicitat anularea în instanţă a hotărârii acţionarilor BVB prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al operatorului pieţei noastre. BRM, care în noiembrie 2024 deţinea 5% din BVB, a criticat de-a lungul timpului conducerea BVB, acuzând-o de lipsă de eficienţă şi transparenţă în gestionarea proiectului Contrapărţii Centrale - entitate esenţială pentru relansarea pieţei derivatelor în ţara noastră - care ar fi trebuit să fie funcţională de câţiva ani.

Din acţionariatul BVB fac parte SIF-uri, fonduri de pensii Pilon II, fonduri de investiţii, societăţi de brokeraj şi persoane fizice.

26 ianuarie

