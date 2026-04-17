Acţiunile Grup Şerban Holding se prăbuşesc, după anunţul privind solicitarea insolvenţei de către o companie din grup

Acţiunile Grup Şerban Holding (GSH), emitent ce activează în mai multe domenii din agricultură, s-au prăbuşit în şedinţa de tranzacţionare de ieri, după anunţul conform căruia societatea Interagroaliment, parte a grupului, a decis să solicite deschiderea procedurii de insolvenţă, având în vedere dificultăţile financiare prin care trece.

Titlurile GSH, care se află în cădere liberă începând din luna februarie a acestui an, au scăzut ieri cu 25,77%, până la 0,965 de lei, echivalentul unei evaluări bursiere de 173,8 milioane de lei. La finele lunii ianuarie, capitalizarea emitentului se ridica la 356,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că Grup Şerban Holding a pierdut jumătate din evaluare în doar două luni şi jumătate.

Conform raportului de ieri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), prin accesarea procedurii insolvenţei, Interagroaliment îşi propune reorganizarea şi revitalizarea societăţii într-o manieră controlată, la nivelul societăţii fiind începute deja o serie de demersuri de restructurare:

- societatea a întrerupt activitatea de comerţ cu cereale, aceasta reprezentând principala linie de business care a generat pierderi semnificative;

- ca urmare a încetării acestei activităţi, societatea a implementat măsuri de restructurare, constând în reducerea semnificativă a personalului, conservarea flotei auto de transport şi a unei părţi semnificative a silozurilor de depozitare;

- societatea a păstrat exclusiv acele linii de business din care estimează că poate genera valoare adăugată, dimensionând activele şi personalul aferent la nivelul strict necesar desfăşurării activităţii;

- a fost implementat un sistem de monitorizare şi control al costurilor, în vederea optimizării cheltuielilor operaţionale;

- societatea a iniţiat negocieri active cu furnizorii, în scopul obţinerii unor condiţii comerciale cât mai avantajoase;

- în ceea ce priveşte activitatea agricolă, societatea a revizuit planul de culturi, dimensionându-l în funcţie de posibilităţile reale de finanţare şi de aprovizionare cu inputuri;

- societatea a identificat o serie de active care pot fi valorificate, în vederea susţinerii fluxului de lichidităţi şi a procesului de reorganizare;

- societatea a purtat discuţii active cu principalii finanţatori, în vederea identificării unor soluţii care să permită continuarea activităţii şi evitarea blocajelor operaţionale.

• Grupul renunţă la tradingul de cereale şi îşi restructurează activitatea

Grup Şerban Holding anunţase, în data de 24 martie, o serie de măsuri de reorganizare operaţională ce vizau, în primul rând, închiderea liniei de business de cereale şi disponibilizări de personal, conform raportărilor de la BVB.

Lucian Nicolae Şerban, directorul Grup Şerban Holding, menţiona atunci că sectorul agricol a fost şi continuă să fie afectat de dificultăţi semnificative, generate de nivelul ridicat al preţurilor la inputurile agricole, inclusiv motorină, îngrăşăminte şi seminţe, precum şi de evoluţia nefavorabilă a preţurilor cerealelor, care, în cel mai bun caz, au stagnat, iar în numeroase situaţii au înregistrat scăderi.

Măsurile de reorganizare au vizat un număr de 81 de persoane, astfel: 26 de angajaţi - Interagroaliment; 33 de angajaţi - Şerban Distribuţie; 22 de angajaţi - Fabrica de Pâine Şerban.

”Măsurile adoptate au ca obiectiv creşterea eficienţei operaţionale, optimizarea costurilor şi alocarea resurselor către segmentele de activitate cu valoare adăugată mai ridicată şi perspective sustenabile de dezvoltare”, spunea atunci directorul Grup Şerban Holding.

Anterior, Lucian Nicolae Şerban îşi dăduse demisia din funcţia de preşedinte al grupului, în locul său fiind numită Irina Mihaela Şerban.

La începutul lunii februarie a acestui an, Lucian Nicolae Şerban vânduse, printr-un plasament privat accelerat, 2,37 milioane de acţiuni GSH, echivalentul a 1,32% din capitalul social al emitentului. Anterior, acesta avea 95,8% din Grup Şerban Holding.

Conform ultimelor situaţii financiare disponibile pe site-ul BVB, grupul a obţinut venituri din exploatare de 387,7 milioane de lei în primele trei trimestre ale anului trecut, cu 11% sub cele din intervalul ianuarie-septembrie 2024, în timp ce profitul net s-a ridicat la 13,4 milioane de lei, cu 27% sub cel din intervalul ianuarie-septembrie 2024. Activele totale se ridicau la 1,04 miliarde lei, cu 17% mai mari comparativ cu cele de la finele primelor trei luni ale anului anterior, în vreme ce datoriile totale erau de 506,8 milioane de lei, cu 4% sub nivelul datoriilor de la finele lunii septembrie a anului anterior, de 530,4 milioane de lei.