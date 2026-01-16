Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Acţiunile şi aurul au adus cele mai solide randamente în ultimii ani

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 16 ianuarie

Acţiunile şi aurul au adus cele mai solide randamente în ultimii ani

English Version

Pieţele private au generat cele mai solide randamente pe termen lung, din 1990 încoace, dar cu cea mai mare volatilitate Din 2020, aurul a fost activul cu cea mai bună performanţă, cu un randament anualizat de 18,4% Obligaţiunile au avut dificultăţi în ultimii ani, deoarece ratele dobânzilor mai mari şi inflaţia afectează randamentele instrumentelor cu venit fix.

Performanţa investiţiilor poate varia foarte mult în funcţie de perioada de timp în care acestea sunt realizate. În timp ce acţiunile şi aurul au generat randamente solide în ultimii ani, obligaţiunile şi unele active alternative au rămas în urmă, în special în era post-pandemică de creştere a ratelor dobânzii, arată o analiză visualcapitalist.com, care prezintă randamentele anualizate şi volatilitatea pe principalele clase de active pe parcursul a trei perioade distincte: pe termen lung (1990-2025), pe termen mediu (2010-2025) şi cel mai recent ciclu (2020-2025), utilizând date furnizate de banca americană Goldman Sachs. Acţiunile globale şi pieţele private exclud sectorul imobiliar, iar datele sunt actualizate în luna septembrie 2025.

Randamente pe termen lung, pe clase de active

În ultimii 35 de ani, activele de risc au depăşit semnificativ alternativele mai sigure, conform sursei citate. Pieţele private au înregistrat cele mai solide randamente anualizate, de 10,5%, deşi acestea au fost însoţite de o volatilitate substanţială, de peste 21%. Acţiunile globale au avut, de asemenea, performanţe bune, în medie puţin peste 8% anual.

Obligaţiunile au oferit randamente mai modeste, dar stabile, în timp ce aurul a adus beneficii de diversificare, cu randamente medii şi volatilitate ridicată.

Performanţa în era post-criza financiară globală

Perioada de după criza financiară globală a fost marcată de rate scăzute ale dobânzilor şi de performanţe solide ale acţiunilor. Conform sursei citate, acţiunile globale au înregistrat o creştere a randamentelor anualizate la 10,5%, în timp ce pieţele private au continuat să depăşească performanţa activelor publice.

În schimb, obligaţiunile suverane au avut dificultăţi pe măsură ce randamentele au scăzut, generând profituri anuale sub 1%. Aurul a rămas rezistent în această perioadă, preţul metalului galben crescând brusc între 2009 şi 2012, după care a scăzut şi s-a stabilizat.

Randamentele în era post-pandemie

Cea mai recentă perioadă de cinci ani evidenţiază o divergenţă accentuată între clasele de active.

Acţiunile globale au înregistrat randamente solide după criza din 2020, în ciuda volatilităţii pieţei. Între timp, aurul a fost activul cu cea mai bună performanţă, pe fondul creşterii inflaţiei, al riscurilor geopolitice şi dobânzilor ridicate, preţurile atingând maxime istorice de două ori din 2020.

Obligaţiunile au înregistrat performanţe reale şi nominale negative, deoarece creşterile rapide ale ratelor dobânzilor au erodat preţurile. Inflaţia în creştere şi nivelurile ridicate ale datoriei suverane au pus presiuni în scădere pe preţurile obligaţiunilor suverane.

În plus, sectorul imobiliar a înregistrat randamente relativ scăzute în raport cu perioadele pe termen mediu şi lung, dobânzile ipotecare ridicate diminuând cererea de locuinţe pe multe pieţe majore.

