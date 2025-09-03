Activele fondurilor deschise de investiţii au depăşit pragul de 30 miliarde lei, un maxim istoric pentru piaţa locală

Activele nete ale fondurilor deschise de investiţii din România au depăşit, la finalul lunii iulie, pragul de 30 miliarde lei, marcând un maxim istoric pentru piaţa locală, potrivit ultimului raport al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

La nivelul celor 97 de fonduri deschise locale, activele au urcat la 30,5 miliarde lei (6 miliarde euro), în creştere cu 5% faţă de luna precedentă şi cu 14,6% de la începutul anului. Evoluţia a fost determinată de intrări nete de 1,7 miliarde lei, precum şi de randamentele obţinute de administra-tori.

„Depăşirea pragului de 30 miliarde lei, după atingerea unui milion de investitori în iunie, confirmă una dintre cele mai bune perioade din istoria industriei de asset management din România”, a de-clarat Horia Gustă, preşedintele AAF, subliniind rolul educaţiei financiare în creşterea numărului şi calităţii investitorilor.

În luna iulie, intrările nete la nivelul întregii pieţe au depăşit 800 milioane lei, cele mai mari din acest an. Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au ajuns la 53,9 miliarde lei (10,6 miliarde euro), cu 11,6% mai mult faţă de începutul anului.