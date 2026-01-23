Acuzaţii de plagiat la ministrul Justiţiei, contestaţiile sunt în analiză la Comisia de Etică

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că a luat la cunoştinţă despre contestaţiile depuse la Comisia de Etică a Universităţii din Craiova în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care a obţinut doctoratul la aceeaşi instituţie. Potrivit premierului, comisia va trebui să se pronunţe asupra acestui caz, conform News.ro.

De asemenea, Bolojan a precizat că a discutat cu Marinescu despre această situaţie, iar ministrul a susţinut că lucrarea sa de doctorat a fost realizată în conformitate cu prevederile în vigoare şi că nu a existat niciun plagiat, potrivit News.ro.

''A apărut o acuzaţie de plagiat la adresa domnului Marinescu, care ar fi fost comisă în urmă cu 15-20 de ani. Am mai spus şi o repet: îmi evaluez miniştrii după activitatea din timpul mandatului, deoarece ei beneficiază de susţinerea politică necesară, aşa cum este şi cazul domnului Marinescu, iar acest lucru s-a văzut şi în spaţiul public. În acelaşi timp, am înţeles că există contestaţii depuse la Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, instituţia unde acesta şi-a susţinut doctoratul, iar comisia va trebui să se pronunţe într-un sens sau altul. Am afirmat şi o repet: plagiatul este un furt şi orice persoană raţională înţelege că nu este un motiv de laudă. Totuşi, fiecare este responsabil pentru faptele sale şi sper ca situaţia să fie clarificată de Comisia de Etică a Universităţii din Craiova”, a relatat News.ro.

Şeful Executivului a spus că a evitat să se pronunţe sau să emită judecăţi în domenii în care există specialişti plătiţi să verifice astfel de situaţii.

„Am discutat cu domnul Marinescu despre această chestiune şi mi-a spus că şi-a susţinut lucrarea de doctorat în condiţii conforme cu prevederile legale şi că nu a existat plagiat. Aceasta este informaţia pe care mi-a comunicat-o”, a subliniat News.ro.