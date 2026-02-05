Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AFM: Apă-canal şi iluminatul public rămân priorităţi pentru finanţările comunităţilor rurale

ANA FELEA
Miscellanea / 5 februarie, 19:06

AFM: Apă-canal şi iluminatul public rămân priorităţi pentru finanţările comunităţilor rurale

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că apă-canal şi iluminatul public rămân axele prioritare de finanţare pentru comunităţile rurale, motiv pentru care instituţia lucrează în prezent la ghidurile de finanţare pentru aceste domenii, cu intenţia de a deschide şi anul acesta linii de finanţare.

Florin Bănică, directorul AFM, a declarat în timpul unei vizite de lucru la Buzău: ”Politica mea este una foarte corectă pentru toată lumea. Vorbim de proiecte pe criterii de eligibitale şi să avem proiecte care să meargă în zonele în care este nevoie, nu doar să facem proiecte de dragul de a face. Gândim în momentul de faţă cele două ghiduri de finanţare, avem o viziune. Când vom avea bugetul, vom lansa în dezbatere publică cele două ghiduri. Eu, la nivel de AFM, am gândit două programe pentru UAT-uri, respectiv apă-canal şi iluminat. Deocamdată, vorbim de apă-canal şi iluminat, însă în momentul în care se va vota bugetul vom şti exact pe ce ne putem baza. Să ştiti că toată lumea a cerut apă-canal, iluminat şi redeschiderea Rabla UAT pentru că pe acesta din urmă este şi un viciu de procedură”.

Până la lansarea noului apel de proiecte, directorul AFM a fost prezent la Buzău pentru semnarea unui număr de 29 de proiecte, cu beneficiari din 26 de UAT-uri.

Directorul AFM a mai precizat că finanţările pentru Buzău reprezintă doar începutul: „Am semnat astăzi 29 de contracte, în valoare de aproape 60 milioane de lei: 27 contracte pentru iluminat public şi două contracte pentru apă şi canalizare”.

Buzăul mai are în aşteptare alte 10 proiecte, dintre care cinci pentru investiţii pe apă-canal. Acestea urmează să fie semnate după aprobarea bugetului.

Florin Bănică a mai adăugat: ”În perioada următoare, vor intra în Comitetul Director încă 10 contracte, în valoare de peste 71 milioane lei. În total, pentru judeţul Buzău vom avea 39 de contracte de finanţare, cu o valoare cumulată de peste 131 milioane lei - investiţii care înseamnă servicii publice mai bune, eficienţă energetică şi dezvoltare durabilă”.

Marcel Ciolacu, preşedintele CJ Buzău, a declarat: ”Investiţiile care vor ajunge în judeţul Buzău în perioada următoare se ridică la aproximativ 131 de milioane de lei. Felicit toţi primarii care au semnat şi pe cei care vor intra în etapa următoare, după aprobarea bugetului AFM. Apa şi canalizarea devin o prioritate majoră de acum înainte. Urgenţele sunt clare, acolo unde au fost identificate probleme de potabilitate. Pentru etapa următoare, obiectivul este să venim cu proiecte mai bine pregătite şi cu punctaje mai mari. Am avut şi o discuţie aplicată şi cu executivul Companiei de Apă, care rămâne operatorul reţelelor şi poate prelua execuţia şi gestionarea investiţiilor. Compania nu depune proiecte, dar are un rol esenţial în implementare. Obligaţia noastră este să avem o perspectivă coerentă pe termen mediu”.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 05.02.2026, 19:23)

    da ce l-o apucat pe Ciolacu ăsta? are cumva remușcări de conștiință și acuma își spală păcatele făcând din Buzău o Veneție ?

    Aeroport, Spital, Drum, iluminat, irigații, piața de legume, zootehnie ! 

    măi... măi... 

    mai dă-l în colo de popândău !

    da și de-i iese ! va fii Președinte la Cotroceni ! și Toma prim ministru ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 05.02.2026, 19:26)

      cred că mă mut la Buzău !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
Video
