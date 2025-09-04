Aforti Holding anunţă imposibilitatea rambursării obligaţiunilor listate la BVB

Compania poloneză Aforti Holding a informat Bursa de Valori Bucureşti (BVB) că nu poate face faţă rambursării principalului şi a ultimului cupon aferent obligaţiunilor în valoare de 2 milioane de lei, care ajungeau la scadenţă joi, 4 septembrie 2025, se arată într-un raport publicat pe site-ul BVB.

Emise în octombrie 2021 printr-un plasament privat destinat microîntreprinderilor şi IMM-urilor, obligaţiunile listate pe segmentul AeRO aveau o rată anuală a dobânzii de 10% şi au fost achiziţionate de 44 de investitori, potrivit sursei.

Raportul publicat de Aforti indică faptul că, în prezent, societatea este supusă unor proceduri de restructurare în Polonia, care au prioritate faţă de eventualele proceduri de insolvenţă. De asemenea, au fost iniţiate proceduri de faliment, dar acestea nu pot progresa până la finalizarea planului de restructurare.

Tranzacţiile nerecuperate de pe piaţa românească includ puţine exemple notabile precum acesta, Aforti Rareori lipsind de la plată la scadenţă.

Compania, activă pe piaţa de consultanţă financiară şi administrativă, este şi listată pe piaţa New Connect de la Varşovia - echivalentul AeRO. În 2023, Aforti a fost subiectul unor raportări negative: Business Insider a precizat neplăţi către mii de clienţi, iar autoritatea pieţei de capital din Varşovia a suspendat titlurile pe New Connect.

Mai mult, publicaţii poloneze au atras atenţia că aproape 3.000 de investitori au investit până la valoarea de 0,5 miliarde zloţi (aproximativ 112,6 milioane euro) în produse oferite de Aforti, în contextul unor dobânzi atractive. Astăzi, compania nu mai achită dobânzile şi nici nu returnează sumele investite.

Fondată în 2009, Aforti a semnat în 2017 un parteneriat de sponsorizare cu echipa de fotbal Lech Poznañ, iar logo-ul firmei a fost afişat pe tricourile jucătorilor. Acordul a fost suspendat înainte de sezonul 2020/2021, în contextul unor practici "cu grad ridicat de risc".

În luna iunie a acelui an, Bursa din Varşovia a suspendat listarea Aforti pe piaţa New Connect, iar firma s-a relocat treptat din sediul central din centrul Varşoviei într-un spaţiu de birouri mai modest, în cartierul Wola. Jurnaliştii locali au semnalat că accesul la clădire era restricţionat, iar solicitările de dialog cu presa au fost respinse.

Autorităţile de reglementare poloneze - Oficiul pentru Concurenţă şi Protecţie a Consumatorilor, precum şi Autoritatea de Supraveghere Financiară - au emis avertizări în legătură cu activităţile companiei. Anterior, titlurile Aforti fuseseră suspendate de câteva ori de la tranzacţionare.