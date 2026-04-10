AFP: Melania Trump neagă orice legătură cu infracţiunile comise de Jeffrey Epstein

M.P.
Internaţional / 10 aprilie, 10:21

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Prima Doamnă a Statelor Unite Melania Trump a neagat joi, cu vehemenţă, orice legătură cu infracţiuni comise de către infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.

„Minciunile care mă asociază cu acest personaj infam care este Jeffrey Epstein trebuie să înceteze azi”, a cerut Melania Trump în faţa camerelor, într-o apariţie surpriză la Casa Albă, citează sursa menţionată.

Era neclar, totuşi, la ce se referă Melania Trump şi nici de ce a ales să se exprime joi. „De ani de zile, numeroase imagini şi declaraţii mincinoase cu privire la Epstein şi la mine circulă pe reţele de socializare. Aveţi grijă ce credeţi. Aceste imagini şi aceste lucruri sunt total false”, a continuat Prima Doamnă, citată de aceeaşi sursă.

Jeffrey Epstein a fost arestat şi inculpat în iulie 2019 cu privire la exploatare sexuală de minore şi asociere de răufăcători. El a fost găsit spânzurat în celeula sa, la 10 august 2019, în timp ce aştepta să fie judecat. Autopsia a conchis că a fost o sinucidere, aminteşte AFP.

Departamentul american al Juatiţiei a post online peste trei milioane de fişiere legate de ancheta împotriva finanţistului, care arată amploarea legăturilor acestuia cu personalităţi de prim-plan.

„Eu n-am avut cunoştinţă de abuzurile comise de către Epstein împotriva victimelor sale. Nu am fost implicată niciodată în niciun fel în ele. Nu am luat parte la ele”, a declarat Melania Trump, în contextul în care apare în fotografii, dar şi Donald Trump, alături de Jeffrey Epstein, la petreceri ale jet-set-ului newyorkez. „Nu am niciodată acuzată şi nici găsită vinovată de vreo infracţiune legată de trafic sexual, de abuzuri asupra unor minori şi de alte comportamente dezgustătoare ale lui Epstein”, a declarat ea, citată de agenţia de presă.

Melania Trump a negat orice legătură cu Jeffrey Epstein, orice cunoştinţă despre infracţiunile acestuia, a respins „poveşti complet false” şi a catalogat acuzaţii online potrivit cărora este implicată într-un fel sau altul drept ”calomnii”, relatează The Associated Press.

„Indivizii care spun minciuni despre mine sunt lipsiţi de standarde etice, umilinţă şi respect. Nu le contest ignoranţa ci le resping mai degrabă încercările rele de a-mi defăima reputaţia”, a declarat ea, citată de sursa precizată.

Ea a negat orice asociere cu Epstein în această declaraţie extraordinară pe care a citit-o la Casa Albă. „Avocaţii mei şi cu mine am luptat cu succes împotriva acestor minciuni nefondate şi fără fundament”, a declarat ea, potrivit aceleiaşi surse.

Prima Doamnă a cerut Congresului să organizeze o audiere publică a victimelor lui Epstein, pentru ”a le da posibilitatea să depună mărturie sub jurământ” în faţa congresmenilor şi a le înscrie mărturiile în arhivele Congresului, potrivit AFP.

Aceeaşi sursă mai precizează că acest mesaj neaşteptat intervine în timp ce soţul său, preşedintele Donald Trump, şi administraţia acestuia păreau să fi dat cu succes pagina scandalului Epstein, care a zguduit scena politică americană timp de mai multe luni. Scandalul a fost eclipsat de Războiul din Iran şi alte probleme majore, însă declaraţiile Primei Doamne pot să-l readucă în prim-planul scenei politice.

Prima Doamnă a subliniat că nu a fost prietenă nici cu Epstein şi nici cu Ghislaine Maxwell, dar a recunoscut că frecventau aceleaşi cercuri sociale la New York şi în Florida. Ea a catalogat un răspuns pe care l-a dat unui e-mail pe care l-a primit de la Maxwell drept o „corespondenţă ocazională”, fără să ofere detalii.”„Răspunsul meu politicos la e-mailul său nu este nimic altceva decât un fleac”, a subliniat ea, menţionează AFP.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.04.2026, 10:34)

    Normal ca neaga, ea era victima: o prostituiata adusa pe comanda lui Trump!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

