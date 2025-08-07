Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AFP: Preşedintele Austriei nu va participa la COP30 din Brazilia din cauza costurilor ridicate ale cazării

I.S.
Internaţional / 7 august, 16:02

AFP: Preşedintele Austriei nu va participa la COP30 din Brazilia din cauza costurilor ridicate ale cazării

Preşedintele austriac Alexander Van der Bellen a anunţat joi, într-o declaraţie pentru AFP, că nu va participa la Conferinţa ONU privind schimbările climatice COP30, care va avea loc în luna noiembrie în oraşul Belem, Brazilia. Decizia vine pe fondul „costurilor excepţional de mari” asociate participării, într-un an marcat de restricţii bugetare severe în Austria, relatează AFP.

„Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetului strict al preşedinţiei”, a transmis şeful statului austriac, invocând explozia preţurilor din oraşul amazonian care va găzdui summitul.

Austria traversează în prezent o perioadă de austeritate bugetară, din cauza unui deficit public considerat prea ridicat de Uniunea Europeană. Această politică afectează toate instituţiile statului, inclusiv administraţia prezidenţială. „Consolidarea bugetară presupune reduceri şi disciplină fiscală la nivelul tuturor instituţiilor”, a adăugat Van der Bellen, subliniind totodată importanţa evenimentului şi transmiţând „toate urările de succes” Braziliei.

Liderul ecologist declarase încă din luna iulie că „ezită să meargă” la Belem, ironizând că, în lipsa unor soluţii de cazare accesibile, ar putea fi acuzat că „a trebuit să doarmă afară”.

Săptămâna trecută, Brazilia a respins ideea relocării conferinţei, în ciuda nemulţumirilor exprimate de unii participanţi cu privire la preţurile excesive ale cazării. În Belem, oraş cu 1,3 milioane de locuitori, tarifele hoteliere pot ajunge la peste 1.000 de dolari pe noapte, potrivit unor surse.

Organizatorii COP30 au semnalat „abuzuri” în sectorul hotelier local. Preşedintele conferinţei, Andre Corrêa do Lago, a recunoscut dificultăţile, dar a precizat că vocile critice provin în principal din partea unor state insulare mici, naţiuni africane sau ţări mai puţin dezvoltate.

În ciuda deficitului, Austria rămâne una dintre economiile dezvoltate ale Europei, cu o populaţie de aproximativ 9,2 milioane de locuitori, fiind printre puţinele state europene conduse de un preşedinte ecologist.

Brazilia estimează că va primi în jur de 50.000 de participanţi la COP30 şi afirmă că a identificat spaţii de cazare pentru aproximativ 53.000 de persoane. O nouă întâlnire între organizatori este programată pentru luni, pentru a discuta în continuare chestiuni logistice, inclusiv situaţia cazării.

