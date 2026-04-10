AFP: Putin anunţă un scurt armistiţiu în Războiul din Ucraina, pe timpul Paştelui ortodox

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat joi un scurt armistiţiu în Războiul din Ucraina, care durează de peste patru ani, pe timpul Paştelui ortodox, relatează AFP. Confruntările armate urmează să fie oprite la 11 şi 12 aprilie, a anunţ el joi.

„Prin decizia comandantului suprem (...) V. Putin, în legătură cu viitoarele sărbători de Paşte (Învierea lui Cristos), un armistiţiu este declarat începând de la ora (locală) 16.00 (şi ora României), la 11 aprilie, şi până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026”, anunţă într-un comunicat Kremlinul, citat de agenţia de presă.

Moscova anunţă că Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a emis o directivă adresată comandantului general al armatei ruse prin care-i transmite să ”oprească în aceată perioadă orice acţiune militară în toate direcţiile”. Însă, anunţă ministerul, forţele ruse ”trebuie să fie pregătite să elimine orice provocare posibilă a inamicului şi orice acţiune agresivă”, potrivit aceleiaşi surse.

Kievul nu a făcut imediat niciun comentariu, menţionează AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut săptămâna trecută o propunere în vederea unui armistiţiu de Paşte. El a deplâns atunci faptul că Moscova a răsouns lansând drone, precizează sursa citată.