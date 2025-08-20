Rusia revendică cucerirea a două localităţi - Suheţke şi Pankovka în regiunea ucraineană Doneţk (est) şi a unei localităţi - Novogeorgievka - în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (sud-est), relatează AFP.

”Unităţi din grupul «Central» au continuat să străpungă apărarea inamicului şi au eliberat localităţile Suheţke şi Pankovka, în republica populară (de la) Doneţk”, anunţă într-un comunicat armata rusă.

Aceste două sate se află în apropierea sectorului frontului în care armata rusă a străpuns apărarea ucraineană săptămâna trecută, între fortăreţele Pokrovsk şi Kostiantînivka.

Această străpungere a fost oprită şi redusă după ce Kievul a trimis întăriri la faţa locului, au anunţat unităţile ucrainene angajate în sector.

Ministerul rus anunţă tot miercuri că a cucerit Novogeorgievka în regiunea Dnipropetrovsk, care se învechiează cu regiunea Doneţk.

Armata rusă a intrat în Dnipropetrovsk la începutul lui iulie şi a extins astfel linia frontului.