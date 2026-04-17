AFP: Trei britanici au fost inculpaţi după tentativa de incendiere a sediului Iran International din Londra

Doi tineri şi un minor britanici au fost inculpaţi vineri în urma unei tentative de incendiere a sediului din Londra al postului Iran International, televiziune în limba persană clasificată de Teheran drept „organizaţie teroristă”, relatează AFP.

Cei trei suspecţi, Oisin McGuinness, în vârstă de 21 de ani, Nathan Dunn, de 19 ani, şi un minor de 16 ani, urmau să compară la Tribunalul Westminster din Londra, acuzaţi de „incendiere voită cu intenţia de a pune viaţa altuia în pericol”, potrivit AFP.

Poliţia londoneză a anunţat că miercuri, la ora locală 20.30, agenţi aflaţi în patrulare în Wembley, în nord-vestul Londrei, au fost informaţi că un obiect incendiar a fost aruncat către sediul unei publicaţii în limba persană, notează AFP.

Obiectul a căzut într-o parcare, iar incendiul a fost stins imediat, a precizat poliţia, citată de AFP. Nu au fost semnalate pagube şi nicio persoană nu a fost rănită.

Cei trei suspecţi au fugit de la faţa locului cu o maşină, însă au fost arestaţi după o urmărire, relatează AFP. Postul Iran International a confirmat joi această „tentativă de atac” în apropierea sediului său din Londra.

Televiziunea a precizat că accesul unui „vehicul suspect” în incintă a fost mai întâi blocat, iar „la puţin timp după aceea dispozitive incendiare au fost aruncate în parcarea unui imobil vecin, la câţiva metri de studiourile noastre”, scrie AFP.

„Acesta este un incident grav care intervine într-un moment în care ameninţări şi acte de intimidare ale Iran International şi unor apropiaţi ai jurnaliştilor s-au multiplicat”, a transmis postul într-un comunicat, citat de AFP.

AFP aminteşte că această televiziune privată în limba persană a fost clasificată de Teheran drept „organizaţie teroristă”.

Atacul a fost revendicat de gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, potrivit SITE Intelligence Group, organizaţie care monitorizează site-uri jihadiste, notează AFP. Aceeaşi grupare a revendicat şi tentativa de incendiere, în noaptea de marţi spre miercuri, a unei sinagogi din cartierul Finchley, în nordul Londrei.

Poliţia a anunţat joi că, în acest stadiu, nu a fost stabilită nicio legătură între tentativa de incendiere de la Iran International, cea de la sinagoga din Finchley şi incendierea, în martie, a patru ambulanţe ale organizaţiei evreieşti Hatzola, care operează un serviciu voluntar de urgenţă în cartierul Golders Green, din nord-vestul Londrei, potrivit AFP.

Unitatea antiteroristă a poliţiei a preluat anchetele, însă „niciunul dintre aceste incidente nu este catalogat drept terorist în acest stadiu”, subliniază poliţia, citată de AFP.