AFP: Viktor Orban acuză opoziţia că organizează perturbarea votului de duminică

Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orban şi-a acuzat astăzi adversarii, cu două zile înainte de alegerile parlamentare, că pun la cale un „complot” şi sunt angajaţi într-o „încercare organizată de a folosi haosul, presiunea şi demonizarea internaţională pentru a pune sub semnul întrebării decizia poporului maghiar”, relatează AFP.

Aceştia „complotează cu serviciile de informaţii străine, neezitând să recurgă la orice mijloace” pentru a prelua puterea, a scris Orban pe Facebook, denunţând ameninţările cu violenţă la adresa susţinătorilor săi, acuzaţiile de fraudă electorală „fabricate din nimic” şi „manifestaţiile preorganizate” înainte chiar de numărarea voturilor, potrivit sursei citate.

Prim-ministrul naţionalist Viktor Orban, cu partidul său Fidesz, candidează pentru un al cincilea mandat la conducerea Ungariei în cadrul alegerilor parlamentare de duminică. După o dominaţie neştirbită de 16 ani, suveranistul în vârstă de 62 de ani este serios ameninţat de un fost loialist, Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, care conduce partidul de centru-dreapta Tisza. Institutele de sondaj îi acordă acestuia un avans de şase până la 16 puncte faţă de şeful guvernului, precizează aceeaşi sursă.

Euroscepticul Viktor Orban este astăzi cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană. Cel care a transformat Ungaria într-un laborator al populismului de dreapta a beneficiat, în special, de sprijinul preşedintelui american Donald Trump şi al şefei deputaţilor din extrema dreaptă franceză Rassemblement National, Marine Le Pen, menţionează Reuters.