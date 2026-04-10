AFP: Viktor Orban acuză opoziţia că organizează perturbarea votului de duminică

M.P.
Internaţional / 10 aprilie, 12:13

Sursă foto: Wikipedia

Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orban şi-a acuzat astăzi adversarii, cu două zile înainte de alegerile parlamentare, că pun la cale un „complot” şi sunt angajaţi într-o „încercare organizată de a folosi haosul, presiunea şi demonizarea internaţională pentru a pune sub semnul întrebării decizia poporului maghiar”, relatează AFP.

Aceştia „complotează cu serviciile de informaţii străine, neezitând să recurgă la orice mijloace” pentru a prelua puterea, a scris Orban pe Facebook, denunţând ameninţările cu violenţă la adresa susţinătorilor săi, acuzaţiile de fraudă electorală „fabricate din nimic” şi „manifestaţiile preorganizate” înainte chiar de numărarea voturilor, potrivit sursei citate.

Prim-ministrul naţionalist Viktor Orban, cu partidul său Fidesz, candidează pentru un al cincilea mandat la conducerea Ungariei în cadrul alegerilor parlamentare de duminică. După o dominaţie neştirbită de 16 ani, suveranistul în vârstă de 62 de ani este serios ameninţat de un fost loialist, Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, care conduce partidul de centru-dreapta Tisza. Institutele de sondaj îi acordă acestuia un avans de şase până la 16 puncte faţă de şeful guvernului, precizează aceeaşi sursă.

Euroscepticul Viktor Orban este astăzi cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană. Cel care a transformat Ungaria într-un laborator al populismului de dreapta a beneficiat, în special, de sprijinul preşedintelui american Donald Trump şi al şefei deputaţilor din extrema dreaptă franceză Rassemblement National, Marine Le Pen, menţionează Reuters.

Opinia Cititorului ( 6 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.04.2026, 12:21)

    Simte și grasutul Orban ca i-a trecut vremea.

    La alegerile trecute nu era așa disperat… 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.04.2026, 12:37)

    ma tem ca a fost foarte atent va folosi precedentul din România în uz personal.

    3.  REUSITA MAJORA in liniile de timp
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.04.2026, 12:58)

    Anunt ca duminca 12 aprilie 2026 finalizez operatiunea de debarcare a catzelei Rusiei, Viktor Orban , cel care visa Ungaria Mare cu ajutor militar rusesc.

    Orban, in iad cu tine , catzea! :D !  

    Ban.Cher.Vali 

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 10.04.2026, 12:59)

      in frigiderul meu asteapta la rece 3 sampanii originale Veuve Clicquot :

      1. pentru o Rusie ingenunchiata 

      2. pentru o Ungarie libera, buna partenera a Romaniei  

      3. pentru o Ungarie libera, buna partenera a UE.  

      :D !  

      Ban.Cher.Vali 

      3.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 10.04.2026, 13:01)

      si toate astea peste zvarcolirile slujitorilor satanei ce se afla atat in varful SUA cat si al Rusiei.

      Nu e ca voi , maaa, E CA MINE!  

      Ban.Cher.Vali 

      3.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
      (mesaj trimis de wes în data de 10.04.2026, 13:14)

      Te pregatesti de saracie? Vrei sa decartezi 90 de miliarde la mafia ce spala bani in Ucraina? Good luck!

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

