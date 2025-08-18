Agenţii de presă: Rusia a atacat Harkivul cu o rachetă balistică

Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.

Printre răniţii din Harkiv, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, se află şi o fată de 13 ani, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Harkiv, situat în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de la începutul războiului declanşat de Moscova cu o invazie pe scară largă în februarie 2022, conform sursei.

„Undele de şoc au spart geamurile blocurilor din apropiere”, a declarat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram. Acesta a adăugat că unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi.

Pe de altă parte, o femeie în vârstă de 57 de ani a fost rănită în urma unui atac cu bombe ghidate al Rusiei asupra regiunii nord-estice Sumî, care a afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ, au declarat autorităţile regionale.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî - în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hryhorov, şeful administraţiei regionale din Sumî, pe Telegram.