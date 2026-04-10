Agerpres: Complexul Hotelier Măgura din Eforie Sud, vândut cu 2,5 milioane de euro, fără TVA

Complexul Hotelier Măgura din staţiunea Eforie Sud s-a vândut la preţul de 2,5 milioane de euro, fără TVA, potrivit unui raport transmis de Societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră Bursei de Valori Bucureşti (BVB), transmite Agerpres. Procedura a avut loc prin licitaţie publică cu strigare.

„Consiliul de Administraţie al societăţii THR Marea Neagră SA informează acţionarii şi investitorii că, în data de 9.04.2026 ora 12:00, a avut loc licitaţia publică cu strigare organizată de societate, în calitate de vânzător, pentru vânzarea proprietăţii imobiliare de tip comercial situată în staţiunea Eforie Sud, judeţul Constanţa, respectiv complexul hotelier Măgura. Procedura de licitaţie a fost organizată şi derulată cu respectarea condiţiilor şi regulilor stabilite în documentaţia de licitaţie şi aduse la cunoştinţa publicului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. În urma desfăşurării procedurii de licitaţie, activul a fost adjudecat la preţul de 2.500.000 euro plus TVA (pentru care se vor aplica măsurile de simplificare privind taxarea inversă, conform Codului fiscal)", se arată în documentul citat de agenţia de ştiri.

O licitaţie asemănătoare a avut loc în data de 11 decembrie 2025, însă pentru acea rundă nu au fost depuse oferte. Preţul de pornire a fost acelaşi, respectiv 2,5 milioane euro (plus TVA), precizează Agerpres.