Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Agroland a înregistrat o creştere de 40% a vânzărilor de ouă, în primul trimestru din 2026

S.B.
Piaţa de Capital / 16 aprilie, 11:42

Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, anunţă creşteri operaţionale în primul trimestru din 2026, susţinute în principal de performanţa segmentului de producţie de ouă de consum şi de stabilizarea activităţii din retail, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Conform sursei citate, cantitatea livrată de ouă a crescut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la un preţ mediu de vânzare în creştere cu 25%.

„Rezultatele din primul trimestru pe segmentul de ouă de consum arată o creştere semnificativă a volumelor vândute, în condiţiile unui preţ mediu constant ascendent. Această dinamică confirmă validitatea deciziilor pe care le-am luat în ultimii ani, de a dezvolta capacităţile de producţie într-o zonă cu tendinţe de consum în creştere, atât la nivel local cât şi la nivel european şi unde putem să beneficiem de un avantaj competitiv prin creşterea gradului de integrare la nivel de grup. În paralel, producţia de furaje a continuat să crească şi se apropie de capacitatea nominală de producţie, ceea ce ne permite să susţinem intern o parte tot mai mare din necesarul operaţional şi să avem o mai bună predictibilitate asupra costurilor. Pe segmentul de retail, continuăm expansiunea, având ca obiectiv 300 de magazine până la finalul anului 2028 şi ne concentrăm pe extinderea formatului MEGA în cât mai multe judeţe din ţară. La nivel operaţional, în T1 2026, observăm o creştere a traficului în magazine, dar şi o uşoară ajustare a valorii bonului mediu, pe fondul unui comportament de consum mai prudent generat de contextul economic actual”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO Agroland Group.

În T1 2026 platforma avicolă de la Mihăileşti a vândut 29,1 milioane de ouă de consum, faţă de 20,8 milioane de ouă în aceeaşi perioadă a anului trecut. Grupul este în plin proces de implementare a Strategiei Agroland Vision 2030 prin care urmăreşte creşterea capacităţii platformei de la Mihăileşti la 900.000 de găini ouătoare până în 2027, extinderea fermei BIO Curtişoara la 30.000 de găini în cursul acestui an şi realizarea de noi achiziţii. Planul implică investiţii de 125-130 milioane lei până în 2028 şi mai include deschiderea unei fabrici de ouă lichide la Caransebeş, precum şi dezvoltarea de produse derivate în perioada 2027-2028, în contextul unei creşteri a exporturilor estimate la 40-50% din vânzări.

La nivelul Diviziei Agribusiness, fabricile din Caransebeş şi Işalniţa au livrat în primele trei luni ale anului 7.632 de tone, în creştere cu 6% faţă de T1 2025, Grupul ajungând în prezent la aproximativ 90% din capacitatea nominală de producţie. Pentru 2026, producţia de furaje este estimată la 32.082 de tone, în creştere cu 11%, pe fondul extinderii capacităţii fabricii de la Işalniţa şi al integrării operaţionale a acesteia.

Cu un număr de 257 de magazine, dintre care 217 unităţi tradiţionale şi 40 în format MEGA, Divizia Retail a înregistrat la finalul primului trimestru un trafic de 734.906 clienţi, în creştere cu 3% faţă de perioada similară din anul precedent. Valoarea medie a bonului fiscal a fost de 79 lei, în scădere cu 2%, pe fondul unui context de consum mai precaut. Conform bugetului asumat pe 2026, pentru divizia Retail, compania estimează o creştere semnificativă, cu vânzări bugetate de 298,6 milioane de lei, în creştere cu 25% faţă de 2025, evoluţie care va fi susţinută de extinderea reţelei şi de performanţa magazinelor existente.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2026, 12:01)

    o fi contribuit si nastase cu ceva?

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb