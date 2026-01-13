Agroland va prelua compania Avirom

Agroland Business System anunţă finalizarea achiziţiei Avirom, companie românească activă în producţia agrozootehnică, cu facilităţi situate în judeţul Buzău, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Tranzacţia reprezintă un nou pas important în implementarea strategiei Agroland Vision 2030, care urmăreşte construirea unui ecosistem agro-alimentar integrat, sustenabil şi scalabil, cu un control mai bun asupra lanţului de valoare, a relatat sursa citată.

Conform sursei menţionate, Avirom operează ferme de creştere şi reproducţie pentru pui, găini şi raţe, o staţie de incubaţie şi dispune de infrastructură agricolă şi tehnică complementară - în urma tranzacţiei, activele şi capacităţile preluate vor fi integrate în cadrul diviziei Agroland Food, contribuind la extinderea producţiei interne, creşterea gradului de autosuficienţă şi susţinerea dezvoltării pe termen mediu şi lung a grupului.

„Această achiziţie este aliniată cu direcţiile strategice stabilite prin Agroland Vision 2030 şi reflectă angajamentul nostru de a investi pe termen lung în active productive precum capacităţi de producţie, infrastructură şi competenţe care susţin dezvoltarea grupului. Prin aceste investiţii, ne consolidăm capacitatea de a dezvolta şi extinde operaţiunile în România, cu un nivel mai ridicat de control operaţional, o stabilitate crescută a activităţii şi un potenţial mai mare de creare a valorii adăugate,” a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO Agroland Group, conform comunicatului.

Prin acest demers, Agroland îşi reconfirmă angajamentul de a investi în producţia locală şi de a dezvolta un grup agro-alimentar modern şi competitiv, bine ancorat regional, capabil să susţină creşterea pe termen lung şi să răspundă eficient cerinţelor pieţei, a mai transmis comunicatul de presă.