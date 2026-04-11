Al Jazeera: Pakistanul vizează un contact direct între delegaţiile SUA şi Iran

Pakistanul depune eforturi susţinute pentru a facilita desfăşurarea unor negocieri directe între Statele Unite şi Iran, cu participare pakistaneză, a declarat o sursă diplomatică din Islamabad pentru Al Jazeera.

Potrivit sursei citate, planul prevede ca discuţiile să înceapă printr-un contact direct între şefii celor două delegaţii, fie printr-o strângere de mână, fie în prezenţa unui oficial pakistanez care să medieze această primă interacţiune.

Înaintea negocierilor, membrii delegaţiei iraniene urmează să fie primiţi de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, la reşedinţa sa din Islamabad, urmând ca delegaţia americană să aibă, ulterior, o întrevedere separată, potrivit aceleiaşi surse.

Negocierile, pe care Islamabadul speră să le desfăşoare în mod direct, sunt programate să înceapă la ora 11:30 GMT şi să continue până seara, mai notează sursa citată.

Conform publicaţiei sursă, dacă Pakistanul va reuşi să faciliteze acest format direct, ar putea fi obţinut un progres semnificativ. În caz contrar, discuţiile vor avea loc indirect şi se vor limita la ziua în curs, mai notează aceeaşi sursă.