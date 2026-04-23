Alexandru Nazare: Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern

Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, face, joi, încă un apel către PSD să nu retragă miniştrii din Guvern, o astfel de decizie urmând a avea impact asupra stabilităţii financiare a României, conform paginii sale de socializare.

”Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, afirmă, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un clip video postat pe Facebook.

Acesta reaminteşte că ”o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”, potrivit sursei.

”A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România”, a mai declarat ministrul.