Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cere respingerea procedurii simplificate pentru ratificarea acordului UE-Mercosur

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (PRO AGRO, LAPAR, UNCSV, AFF) solicită autorităţilor de la Bucureşti să se opună unei posibile prezentări „pe procedură simplificată” a acordului UE-Mercosur, considerând că forma actuală aduce prejudicii majore fermierilor şi consumatorilor din România şi UE, potrivit unei informări de presă a AAC.

Organizaţiile atrag atenţia că, potrivit relatărilor din presa europeană, Comisia Europeană ar putea trimite „iminent” acordul spre ratificare, invocând „momentul favorabil”. AAC susţine că o astfel de mişcare ar continua seria deciziilor „defavorabile” agriculturii europene (reduceri de buget PAC, diluarea dimensiunii comune a PAC, concesii în acordul UE-SUA) şi ar contrazice angajamentele iniţiale ale executivului european.

Alianţa cere ca acordul UE-Mercosur să urmeze parcursul legal complet şi, în lipsa unor modificări substanţiale, să fie respins la etapa de ratificare naţională. Apelul este adresat Preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, ministrului de Externe Oana Ţoiu, ministrului Economiei Radu Miruţă şi ministrului Agriculturii Florin Barbu.