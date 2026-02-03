Alina Gorghiu: "În Israel, aş fi pus la cale un puci cu PSD - e doar fake news”

Deputatul PNL Alina Gorghiu, aflată într-o vizită oficială în Israel alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seară că a aflat „cu uimire” despre presupusul puci împreună cu liderul PSD pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan, conform News.ro. "Este doar un alt fake news”, a precizat Gorghiu, adăugând că delegaţia include parlamentari de la toate partidele, iar conducerea PNL a fost informată şi a aprobat deplasarea, potrivit sursei.

"Delegaţie oficială în Israel, puci... doar în imaginaţia unora! Particip zilele acestea la o delegaţie a Parlamentului României în Israel, condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, alături de reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare - USR, UDMR, PNL, PSD şi reprezentantul minorităţii evreieşti. Ataşez documentul oficial cu componenţa delegaţiei pentru cei care preferă faptele în locul zvonurilor”, a scris marţi seară Alina Gorghiu pe Facebook, publicând şi numele membrilor delegaţiei, relatează News.ro.

Alina Gorghiu afirmă că a aflat „cu uimire” despre presupusul puci cu PSD împotriva lui Ilie Bolojan, subliniind că este „doar un alt fake news”, transmite sursa menţionată. Ea precizează că deplasarea în Israel este oficială, transparentă şi aprobată din timp, iar atât Ilie Bolojan, cât şi secretarul general al partidului au fost informaţi cu două săptămâni înainte, confirmând că nu există nicio problemă, subliniază sursa.

Gorghiu a menţionat că, în discuţiile cu speakerul Knesset-ului, Amir Ohana, a abordat expoziţia dedicată suferinţei femeilor din 7 octombrie, organizată de comisia pe care o conduce împreună cu Ambasada Israelului în România, precizează News.ro. "Dar ca să fie tabloul complet, l-am prins şi pe Netanyahu în acest «puci» imaginar. La întâlnire a venit şi emisarul lui Trump; dacă apărea o poză, probabil aflam că am rezolvat totul la nivel global”, a transmis ironic deputatul PNL, relatează sursa.

Surse politice susţin că Ilie Bolojan a fost contestat de unii colegi, printre care Hubert Thuma, Alina Gorghiu şi Rareş Bogdan, arată sursa. Cu toate acestea, preşedintele PNL a primit un vot de încredere în Biroul Politic Naţional: 47 de voturi „pentru” şi 3 „împotrivă”, informează News.ro.