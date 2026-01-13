Alphabet a atins o capitalizare bursieră de 4.000 de miliarde de dolari

Alphabet, compania-mamă a Google, a devenit luni al patrulea grup listat care a depăşit pragul unei capitalizări bursiere de 4.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC.

Acţiunile Alphabet au crescut cu aproximativ 1% în cursul zilei de luni, după ce Apple a anunţat că a ales modelul Gemini al Google drept bază pentru modelele sale de inteligenţă artificială şi pentru următoarea generaţie a asistentului Siri, relatează CNBC.

Prin această evoluţie, Alphabet se alătură unui club extrem de restrâns, din care mai fac parte Nvidia, Microsoft şi Apple. Potrivit CNBC, Nvidia şi Microsoft au depăşit pentru prima dată nivelul de 4.000 de miliarde de dolari în luna iulie, iar Apple a trecut acest prag în octombrie, deşi ulterior atât Apple, cât şi Microsoft au coborât sub acest nivel.

Intrarea Alphabet în acest grup select vine după un an 2025 foarte puternic pe Wall Street. Acţiunile companiei au urcat cu 65% anul trecut, marcând cea mai mare creştere anuală din 2009, când titlurile s-au dublat pe fondul revenirii după criza financiară globală, notează CNBC.

Evoluţia pozitivă a fost susţinută de revenirea Alphabet în cursa pentru inteligenţa artificială şi de depăşirea unor obstacole de reglementare în 2025. În noiembrie, Google a prezentat Ironwood, a şaptea generaţie a procesoarelor sale specializate pentru inteligenţă artificială, considerate o alternativă credibilă la soluţiile Nvidia, iar în decembrie compania a lansat modelul Gemini 3, care a primit evaluări foarte favorabile, potrivit CNBC.

În pofida popularităţii tot mai mari a serviciilor ChatGPT şi Sora ale OpenAI şi a temerilor privind viitorul publicităţii online într-o lume dominată de chatboţi şi agenţi bazaţi pe inteligenţă artificială, Alphabet a reuşit să contracareze percepţia că perioada sa de inovaţie ar fi apus, relatează CNBC.

Într-o notă publicată pe 8 ianuarie, analistul Deepak Mathivanan a îmbunătăţit recomandarea pentru acţiunile Alphabet, subliniind avantajele tehnologice ale aplicaţiei Gemini în comparaţie cu ChatGPT, conform CNBC.

La rândul lor, analiştii de la Citigroup au inclus Google printre principalele alegeri din sectorul internet pentru perspectivele anului 2026, menţionând că aproximativ 70% dintre clienţii Google Cloud folosesc deja produse de inteligenţă artificială şi evidenţiind faptul că grupul dispune de cipuri proprii, capacitate solidă de infrastructură şi modele avansate, într-un context de cerere în creştere pentru soluţii AI, notează CNBC.