Alro Slatina - venituri în creştere şi profit dublu în prima jumătate a anului

A.I.
Piaţa de Capital / 12 august, 18:42

Alro Slatina - venituri în creştere şi profit dublu în prima jumătate a anului

Creşterea afacerilor a apărut pe fondul vânzărilor mai mari de produse din aluminiu cu valoare adăugată şi al cotaţiilor relativ stabile de la Bursa de Mărfuri din Londra, conform copaniei

Câştig de 69,5 milioane lei din diferenţe nete de curs valutar, faţă de o pierdere de 20,1 milioane lei în primele şase luni ale anului trecut

Grupul Alro Slatina a obţinut venituri din vânzări de două miliarde lei, în primele şase luni ale anului, cu 18% peste cele din aceeaşi perioada din 2024, în vreme ce profitul net s-a ridicat la circa 17,1 milioane lei, dublu faţă de cel din prima jumătate a anului trecut, de 8,4 milioane lei, conform raportului publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Marian Năstase, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro, a declarat: ”Performanţa solidă a companiei a fost determinată de o concentrare constantă pe produse cu valoare adăugată mare şi foarte mare, în special pentru sectoarele aeronautic, auto şi ingineresc, unde cererea rămâne robustă. În acelaşi timp, Alro şi-a menţinut angajamentul faţă de progresul tehnologic, eficienţa energetică şi reducerea amprentei de carbon, piloni cheie ai dezvoltării industriale durabile”.

Potrivit raportului companiei, creşterea cifrei de afaceri a apărut pe fondul vânzărilor mai mari de produse din aluminiu cu valoare adăugată şi al cotaţiilor relativ stabile de la Bursa de Mărfuri din Londra (LME).

Piaţa globală a aluminiului s-a confruntat cu un climat complex şi schimbător, în prima jumătate a anului 2025, marcat de o redresare continuă a preţurilor, condiţii de aprovizionare mai stricte şi incertitudine macroeconomică. Preţurile aluminiului pe trei luni la LME au rămas într-un interval stabil de 2.500-2.600 dolari/tonă, susţinute de o disponibilitate fizică limitată, factori geopolitici şi o cerere rezistentă în sectoare precum industria aerospaţială, industria auto şi inginerie, se arată în raportul companiei.

Potrivit documentului, la nivel local, dinamica pieţei energetice a adăugat un alt nivel de complexitate, cu preţuri volatile ale energiei electrice, costuri ridicate ale gazelor şi carbonului şi expirarea plafonării preţurilor la energia electrică din România din iulie 2025.

În prima jumătate a anului, vânzările de produse din aluminiu ale Alro Slatina au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Produsele din aluminiu prelucrat au înregistrat o creştere de 9% a volumului vânzărilor, în timp ce creşterea vânzărilor de produse din aluminiu primar a fost de 8%, se mai arată în raport.

Costul bunurilor vândute s-a ridicat la 1,93 miliarde lei, cu 19,3% mai mare decât cel din primele şase luni ale anului trecut, în timp ce rezultatul operaţional a fost de 36,4 milioane lei, cu mult mai redus decât cel din prima jumătate a anului trecut, de 139 milioane lei. Pe de altă parte, Alro a câştigat 69,5 milioane lei din diferenţe nete de curs valutar, faţă de o pierdere de 20,1 milioane lei în primele şase luni ale anului trecut.

”Diferenţele nete de curs valutar reprezintă, în principal, sume provenite din reevaluarea împrumuturilor Grupului şi a altor datorii valutare. Impactul pozitiv al diferenţelor de curs valutar a fost semnificativ în trimestrul al doilea 2025, cu un câştig notabil de 41,6 milioane lei, susţinut de aprecierea leului românesc faţă de dolarul american, la sfârşitul trimestrului al doilea 2025, în timp ce, în trimestrul al doilea 2024, Grupul a înregistrat o pierdere de şase milioane lei, determinată de deprecierea leului românesc”, se arată în raport.

În prima jumătate a anului, Alro şi-a continuat programul de investiţii strategice, axat pe eficienţa energetică, modernizarea proceselor şi tranziţia către producţia de aluminiu cu emisii reduse de carbon. Printre etapele importante s-au numărat punerea în funcţiune a unui nou cuptor electric de îmbătrânire - înlocuind trei unităţi pe gaz învechite - contribuind la reducerea emisiilor şi la optimizarea controlului producţiei, potrivit companiei.

La jumătatea acestui an, Vimetco PLC din Cipru deţinea 54,19% din producătorul de aluminiu din Slatina, în timp ce Pavăl Holding avea 23,2%, iar Fondul Proprietatea 10,2% din emitentul a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 1,2 miliarde lei.

