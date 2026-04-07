Amazon, Intel şi Microsoft - giganţii de tehnologie cu cele mai multe disponibilizări

A.V.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 7 aprilie

Amazon, Intel şi Microsoft - giganţii de tehnologie cu cele mai multe disponibilizări

Doar trei nume din domeniu au generat aproximativ 64% din totalul concedierilor făcute de un grup de 15 societăţi

Disponibilizările din sectorul tehnologiei sunt din ce în ce mai concentrate în rândul câtorva companii gigant, arată o analiză visualcapitalist.com. Aceasta prezintă un clasament al primelor 15 companii de profil care au redus cele mai multe locuri de muncă în 2025 şi 2026 (până în 16 martie), în baza datelor Layoffs.fyi.

Amazon, Intel şi Microsoft domină acest clasament, depăşind cu mult restul industriei. Deşi ritmul concedierilor a încetinit faţă de vârfurile anterioare, companiile continuă să reducă numărul de angajaţi, încercând să echilibreze profitabilitatea, creşterea mai lentă şi investiţiile sporite în inteligenţă artificială, conform sursei citate.

Amazon - lider, cu peste 30.000 de concedieri

Amazon conduce clasamentul menţionat, cu 30.184 de concedieri declarate, urmat de Intel, cu 27.058, şi Microsoft - cu 15.347. Împreună, aceste trei companii au generat aproape două treimi din totalul concedierilor raportate de grup.

Din 2020, Amazon a dezvăluit disponibilizarea a aproximativ 58.000 de angajaţi. Deşi aceasta este o cifră mai mare decât totalul forţei de muncă al multor companii, pentru Amazon reprezintă mai puţin de 4% din cei 1,56 milioane de angajaţi ai săi.

Următoarea companie Big Tech importantă din clasament este Meta, cu 5.800 de concedieri dezvăluite, iar presa străină scrie că aceasta are în vedere reduceri suplimentare în 2026, care ar putea reduce numărul de angajaţi cu 20%.

De menţionat că Meta ocupă locul al cincilea în clasament, după producătorul de PC-uri HP, care a redus 8.000 de posturi.

Locurile 6-15 din clasament arată astfel: Salesforce (5.385 de disponibilizări), Block (4.931), Northvolt (2.800), Hewlett Packard Enterprise (2.552), Autodesk (2.350), Workday (2.150), Synopsys (2.000), WiseTech (2.000), Atlassian (1.950), ASML (1.700).

De ce marile companii de tehnologie continuă să elimine locuri de muncă

Multe dintre cele mai mari concedieri din domeniul tehnologiei din 2025 şi 2026 reflectă un set similar de presiuni: o creştere mai lentă, controale mai stricte ale costurilor şi investiţii sporite în inteligenţa artificială.

Unele companii au evidenţiat chiar rolul inteligenţei artificiale. Block, spre exemplu, şi-a redus aproape jumătate din forţa de muncă în 2026, cu 4.000 de concedieri, CEO-ul Jack Dorsey indicând automatizarea AI ca factor determinant al unei reorganizări mai ample, unice, în loc de reduceri mai mici şi continue. În urma anunţului său, preţul acţiunilor companiei a crescut cu peste 20% într-o singură zi.

În alte cazuri, companiile au pus accentul pe schimbări structurale, mai degrabă decât pe inteligenţa artificială. La Amazon, concedierile din ianuarie 2026 au făcut parte din eforturile de a reduce nivelurile de management, de a eficientiza procesul decizional şi de a realoca resursele către domenii prioritare, continuând în acelaşi timp angajările în anumite roluri.

În acelaşi timp, Intel şi-a legat reducerile de personal de o redresare amplă pe mai mulţi ani. Compania a anunţat că îşi propune să alinieze structura de costuri cu un nou model operaţional, să realizeze economii de 10 miliarde de dolari în 2025 şi să-şi simplifice operaţiunile pe fondul presiunii continue asupra marjei.

Curs valutar BNR

06 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4092
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5296
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8445
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3626

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

