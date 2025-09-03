Ambasada Chinei mulţumeşte lui Adrian Năstase şi Vioricăi Dăncilă pentru participarea la parada de la Beijing

Ambasada Chinei în România a transmis marţi un mesaj de mulţumire foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la parada militară de la Beijing, desfăşurată cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei.

„Mulţumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificaţie”, a precizat ambasada într-un mesaj postat pe Facebook, însoţit de fotografii cu cei doi dând mâna cu liderul chinez Xi Jinping.

Prezenţa lor alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping a generat critici la Bucureşti. Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi”, iar ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a catalogat gestul drept „o palmă dată României, democraţiei şi pro-europenismului”.

La rândul său, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că participarea foştilor premieri la eveniment reprezintă „o opţiune personală”, subliniind că nu are legătură cu partidul.