Ambasada Iranului în Japonia critică declaraţiile lui Donald Trump privind negocierile cu Iranul

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Iranul „nu are nicio pârghie”, în afara „unui şantaj pe termen scurt asupra comunităţii internaţionale prin utilizarea căilor navigabile”, adăugând că „singurul motiv pentru care sunt încă în viaţă este acela de a negocia”, într-o postare publicată pe platforma Truth Social.

Declaraţiile au fost criticate de Ambasada Iranului în Japonia, care a transmis, într-o postare publicată pe platforma X, că afirmaţia potrivit căreia „negociatorii iranieni sunt în viaţă doar pentru a negocia” este „profund cinică”.

Reprezentanţa iraniană a precizat, în postarea pe X, că încercarea de a sugera clemenţă faţă de un partener de negociere, în paralel cu evocarea implicită a unor ameninţări, este „profund degradantă”.

Totodată, instituţia a susţinut că astfel de declaraţii nu indică existenţa unui climat politic favorabil unor negocieri de bună-credinţă şi a subliniat că Iranul „nu este sensibil la ameninţări sau constrângeri”.

Schimbul de declaraţii intervine în contextul negocierilor dintre Statele Unite şi Iran, desfăşurate la Islamabad.