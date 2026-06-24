Amnistie fiscală pentru firmele cu TVA anulat de ANAF: propunerea trece de Senat

Senatul a aprobat miercuri propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii fiscale stabilite ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, iniţiativa urmând să fie dezbătută în Camera Deputaţilor, forul decizional, conform News.ro.

Măsura vizează peste 2.000 de firme care s-au trezit că li s-au anulat codurile de înregistrare în scopuri de TVA în urmă cu mai mulţi ani, iar ulterior li s-a cerut să plătească retroactiv obligaţiile fiscale aferente pe ultimii cinci ani, potrivit aceleiaşi surse. Prin act normativ adoptat în Senat miercuri, se extinde sfera de aplicare şi asupra cooperativelor agricole, în urma unui raport suplimentar introdus pe ultima sută de metri, conform News.ro.

Concret, propunerea vizează anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale reprezentând TVA şi a accesoriilor aferente - dobânzi şi penalităţi -, stabilite de ANAF prin decizie de impunere, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform Codului fiscal, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 şi data intrării în vigoare a legii, potrivit expunerii de motive citate de News.ro. Iniţiatorii susţin că ANAF a impus retroactiv obligaţii fiscale pe perioade de până la cinci ani, chiar dacă respectivii contribuabili nu au colectat TVA de la clienţi şi au fost trataţi ani de zile ca neplătitori de TVA, cu validări succesive în evidenţele oficiale, transformând astfel erori administrative în datorii fictive cu impact devastator asupra antreprenorilor, conform aceluiaşi document.

Potrivit datelor invocate în expunerea de motive, peste 15.000 de inspecţii TVA au dus în 2025 la cereri suplimentare de 1,751 miliarde de lei, multe contestate ca abuzive, conform News.ro. Impactul bugetar este estimat la o reducere iniţială de venituri de 500-800 de milioane de lei, compensată pe termen mediu prin creştere economică şi reducerea litigiilor, evaluate la costuri anuale de aproximativ 100 de milioane de lei, potrivit aceleiaşi surse. Pentru contribuabilii care au achitat deja sumele, se prevede posibilitatea restituirii, conform propunerii legislative citate de News.ro.