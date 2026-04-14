Anadolu Ajansi: Iran solicită despăgubiri de la cinci state arabe pentru presupusa facilitare a atacurilor SUA-Israel

Iran a solicitat despăgubiri de la Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar şi Iordania, acuzând aceste state că ar fi contribuit, în mod indirect, la atacurile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva sa, potrivit Anadolu Ajansi.

Într-o scrisoare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, şi preşedintelui Consiliului de Securitate, Jamal Fares Alrowaiei, ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a susţinut că aceste state „şi-au încălcat obligaţiile internaţionale” prin facilitarea, în mod presupus, a atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Anadolu Ajansi.

Diplomatul iranian a afirmat că statele respective ar trebui trase la răspundere şi obligate să plătească despăgubiri pentru pierderile suferite în timpul conflictului, conform aceleiaşi surse.