Anadolu Ajansi: Protest la Berlin faţă de poziţia Germaniei în războiul cu Iranul

Un activist în vârstă de 75 de ani a aruncat marţi cu vopsea roşie pe faţada Cancelariei germane, într-un gest de protest faţă de sprijinul pe care Berlinul îl acordă războiului purtat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, potrivit Anadolu Ajansi.

Potrivit sursei citate, protestatarul, identificat drept Ernst Hoermann, l-a acuzat pe cancelarul german Friedrich Merz de complicitate la încălcarea dreptului internaţional, pe fondul permisiunii acordate forţelor americane de a utiliza baza Ramstein şi spaţiul aerian german.

„Dacă Merz continuă să le permită americanilor să folosească baza Ramstein şi să survoleze teritoriul nostru, atunci el sprijină un război de agresiune. Iar asta îl face vinovat. De aceea, mâinile îi sunt pătate de sânge”, a declarat activistul într-un mesaj video publicat ulterior, conform Anadolu Ajansi.

Înregistrări video publicate de grupul „Peacefully Against Genocide” arată urme şi amprente de vopsea roşie pe zidul Cancelariei, precum şi un banner adresat cancelarului german, pe care era scris „Fără crime de război” şi „Merz, încalci dreptul internaţional”, mai arată Anadolu Ajansi.

Agenţia notează că protestul reprezintă un nou semn al intensificării criticilor interne faţă de poziţia Germaniei în acest conflict. Deşi guvernul condus de Friedrich Merz a transmis că „acesta nu este războiul nostru” şi şi-a exprimat scepticismul faţă de obiectivele şi strategia acestuia, executivul german s-a abţinut de la o condamnare fermă sau de la impunerea unor restricţii asupra operaţiunilor americane, notează aceeaşi sursă.

Potrivit Anadolu Ajansi, spre deosebire de Spania, Franţa şi Italia, care au refuzat sau au limitat utilizarea bazelor militare şi a spaţiului lor aerian pentru operaţiuni împotriva Iranului, guvernul german a transmis în mod repetat că va continua să respecte acordurile bilaterale de lungă durată care reglementează prezenţa forţelor americane pe teritoriul său.

Tot Anadolu Ajansi aminteşte că preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a calificat luna trecută loviturile lansate de Statele Unite şi Israel drept „o încălcare a dreptului internaţional” şi „o eroare politică dezastruoasă”, apreciind că acestea au compromis eforturile diplomatice de soluţionare a disputei privind programul nuclear iranian.

De asemenea, serviciul de cercetare al parlamentului german a concluzionat, într-o evaluare juridică independentă citată de Anadolu Ajansi, că atacurile nu au o legitimitate clară în baza dreptului internaţional. Potrivit aceleiaşi surse, documentul avertizează că Germania s-ar putea confrunta cu eventuale consecinţe juridice, inclusiv cu posibile solicitări de despăgubiri de război din partea Iranului, dacă permite utilizarea teritoriului său pentru acţiuni militare considerate ilegale.