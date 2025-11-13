ANAF a anunţat că va lansa un chatbot bazat pe inteligenţă artificială

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pregăteşte lansarea unui asistent virtual conversaţional bazat pe inteligenţă artificială, menit să îmbunătăţească interacţiunea cu administraţia fiscală, conform G4Media, de la care relatăm cele ce urmeaază.

Rodica Duţă, director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă pentru Contribuabili, la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie organizat de Camera Consultanţilor Fiscali (CCF) în cadrul GoTech World a declarat miercuri că: „Avem şi alte servicii pe care le dezvoltăm în continuare. De exemplu, contact center-ul, care de fapt nu este doar un simplu call center al agenţiei, el este integrat şi cu soluţia de chat. În viitor va fi integrat şi cu o soluţie de chatbot. La momentul în care chatbot-ul, când va fi implementat, nu va şti să răspundă, va fi integrat cu această soluţie de contact center, cu chatul agenţiei, astfel încât un agent uman să poată să preia conversaţia”.

Ea a afirmat că, dacă chatbotul va fi integral cu serviciul de call center al agenţiei, iar dacă inteligenţa artificială nu va şti să răspundă la solicitare, eventual, conversaţia va fi transferată şi către un agent uman în call center.

„În cazul în care este o situaţie nouă, legislativă, nu poate fi dat un răspuns, aceasta va fi transmisă într-un final într-un formular de contact, astfel încât solicitarea să fie analizată la la nivel de interpretare a legislaţiei. Şi inteligenţa artificială la momentul de faţă o vedem cu anumite limitări, este într-o dezvoltare continuă. Inteligenţa artificială învaţă de altfel de la factorul uman. Nu se hrăneşte singură cu informaţia, ea poate să o analizeze şi, eventual, să o interpreteze cum vrea sau poate să fie ajutată de factorul uman, astfel încât să fie ghidată în înţelegerea mai bună a textelor pe care le interpretează”, a mai precizat Rodica Duţă.

Potrivit lui Doru Dudaş, preşedintele Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, chatbotul se va numi ANA, iar lansarea sa este aşteptată în viitorul apropiat.

„Eu pot să vă spun: colegii testează încă, dar ANA va fi surpriza în viitorul apropiat şi va reprezenta, de fapt, o valorificare în această zonă de asistenţă a inteligenţei artificiale, pentru că agenţia fiscală nu poate rămâne pe loc, că are de pierdut şi aşa vom pierde cu toţii”, a afirmat acesta.

De asemenea, Rodica Duţa a menţionat că ANAF are în lucru şi un proiect de interacţiune video între contribuabili şi funcţionarii fiscali, pentru a reduce deplasările la ghişeu.

„Avem în proiect în dezvoltare, acesta, care face parte tot din PNRR. Va introduce o interacţiune digitală a administraţiei fiscale cu contribuabilul. Atunci când contribuabilul este angrenat în diverse proceduri cu administraţia fiscală, poate fi utilizată această interacţiune video ca să eliminăm deplasarea la organul fiscal”, a afirmat aceasta.

Totodată, serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) va fi îmbunătăţit, atât din punct de vedere vizual, cât şi al numărului de funcţionalităţi.

Rodica Duţă a declarat că: „Serviciul Spaţiu Privat Virtual este unul dintre cele mai utilizate servicii. Avem în prezent în jur de 3,7 milioane de utilizatori persoane fizice şi persoane juridice. Considerăm că spaţiu privat virtual este unul dintre canalele care va deveni vizionar pe partea de dezvoltare digitală a agenţiei, constant se vor îmbunătăţi funcţiile lui”.