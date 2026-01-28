Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

T.B.
Comunicate de presă / 28 ianuarie, 09:16

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

România se află într-o situaţie care, la prima vedere, pare paradoxală. Deşi este al treilea cel mai mare producător de ţiţei din Uniunea Europeană, după Italia şi Danemarca, preţul carburantului la pompă o plasează abia în prima jumătate a clasamentului european, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Energiei Inteligente (AEI), remis redacţiei. În 2024, producţia internă a ajuns la aproximativ trei milioane de tone de ţiţei, un volum deloc neglijabil. Totuşi, această realitate nu se reflectă direct în preţurile plătite de şoferi, iar explicaţia ţine mai puţin de cât petrol scoatem din pământ şi mai mult de modul în care funcţionează piaţa şi mai ales impunerile fiscale.

Benzina şi motorina nu sunt produse brute, ci rezultatul unui lanţ complex de rafinare, transport, stocare şi distribuţie. Preţul lor nu este stabilit în funcţie de costul local de extracţie, ci de cotaţii regionale şi internaţionale ale produselor petroliere finite. Chiar dacă ţiţeiul este extras în România, acesta intră într-o piaţă deschisă, unde poate fi vândut acolo unde preţul este mai avantajos. Acelaşi mecanism funcţionează şi invers: produsele finite pot fi importate la preţuri dictate de piaţa europeană sau chiar piaţa sud-est europeană. Astfel, chiar şi o ţară producătoare ajunge să plătească preţuri apropiate de media regională.

Producţia de ţiţei - Europa, 2024 (mil. tone/an)

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

România dispune de rafinării importante şi de o capacitate semnificativă de procesare, însă nu este complet independentă. O parte din consum este acoperită din importuri, fie de ţiţei, fie de produse petroliere finite. În plus, rafinăriile nu pot procesa orice tip de ţiţei fără costuri suplimentare sau pierderi de randament, iar „mixul” dintre ţiţeiul local şi cel importat influenţează direct costul final pe litru. Toate aceste detalii tehnice se adună şi se regăsesc, într-un fel sau altul, în preţul de la pompă.

Preţul mare la pompă este dat de taxe. Accizele şi TVA-ul, în România, reprezintă peste jumătate din preţul final al benzinei. Acciza este o sumă fixă pe litru, iar TVA-ul se aplică peste valoare, inclusiv peste acciză, ceea ce amplifica efectul fiscal. Majorarea accizei la 1 ianuarie 2026 şi a cotei standard de TVA la 21% a accentuat această pondere, împingând România mai sus în clasamentele de preţ, chiar dacă nu se apropie de nivelurile din ţările nordice sau vest-europene, unde taxa este şi mai ridicată.

Comparaţie pondere taxe în preţul benzinei (2025)

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

De aici apare şi senzaţia că România este „scumpă” în comparaţie cu vecinii săi. Diferenţele de taxă, cursul valutar, costurile logistice şi structura pieţei locale pot muta o zonă cu câteva poziţii în clasament de la o lună la alta. Astfel, locul 14 nu este un verdict definitiv, ci o fotografie de moment. În realitate, România nu are cele mai mari preţuri din Europa, dar nici avantajul pe care mulţi l-ar aştepta la o ţară producătoare de ţiţei.

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

În final, legătura dintre producţie şi preţ se rupe din mai multe direcţii: producţia internă este insuficientă pentru consum, piaţa stabileşte preţurile, rafinarea şi logistica au costuri reale, iar taxele cântăresc decisiv. Toate acestea fac ca preţul carburantului din România să graviteze în jurul mediei europene, demonstrând că, în economia modernă, resursa din subsol nu mai garantează automat un preţ mic la pompă.

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

În mod normal, o scădere atât de puternică a preţului ţiţeiului (-52%) ar fi trebuit să ducă la o scădere clară a preţului produselor petroliere sau cel puţin la stagnare. Faptul că preţul final a crescut cu cca. 21% în acelaşi interval indică faptul că: creşterea accizei (77%) (şi a taxelor conexe - 2%) a anulat complet efectul ieftinirii petrolului şi a împins preţul final în sus.

Analiză AEI: Locul 3 la producţia de ţiţei, locul 14 la preţuri. De ce nu e benzina şi motorina ieftină în România şi UE?

În perioada 2020-2026, preţul benzinei şi motorinei a devenit mult mai puţin dependent de preţul petrolului şi mult mai dependent de fiscalitate (taxe şi accize)

Vom face o comparaţie cu SUA şi constatăm că există o diferenţă fundamentală între taxarea pe motorină/benzină SUA şi UE, în SUA este de - 15-16% în UE - 45-65%.

În SUA taxarea e preponderent „pe volum” (cenţi/galon), fiind formată din taxă federală diesel la care se adaugă taxe de stat (variază de la stat la stat). O medie folosită frecvent în analize este de 60,29 ¢/galon. De precizat în SUA nu există TVA.

Taxe anuale platite în SUA pentru 100.000 de km parcursi: cca 5.590 euro / an

În UE, în preţul produselor petroliere există acciză, TVA (care se aplică şi peste acciză) şi alte componente. Comisia Europeană publică săptămânal preţuri cu şi fără taxe , plus TVA/accize pe ţări. În UE acciza minimă la diesel este 0,330 euro/l, iar multe ţări sunt peste.

Taxe anuale în UE ţinând seama de diferitele taxe naţionale, plătite pentru 100.000 de km parcursi: 21.000-33.000 euro/an

Comparând SUA (5.590 euro/an) cu UE (21.000-33.000 euro/an) pentru aceiaşi 100.000 km, diferenţa de taxe este de ~4-7 ori mai mare.

Această taxă nu loveşte doar consumatorul final. Ea rupe competitivitatea exporturilor europene . Un produs fabricat în Germania şi livrez în Italia sau Polonia, astfel marfa poartă pe ea cca 300 sute de euro taxe pe carburant. Un produs american transportat aceeaşi distanţă plăteşte de patru sau cinci ori mai puţin. Europa începe competiţia globală cu frâna trasă.

Efectul cel mai grav se vede însă în geografie. Când transportul devine scump, doar fabricile de lângă porturi sau marile oraşe supravieţuiesc. Zonele rurale mor, oraşele mici se golesc, iar producţia se concentrează în oraşe. Exact ceea ce vedem astăzi în Estul şi Sudul Europei.

Acciza pe motorină este mult mai toxică decât TVA-ul. TVA-ul taxează consumul o singură dată. Motorina este taxată de fiecare dată când un bun se mişcă : grăul, făina şi pâinea sunt toate transportate şi taxate. Este o taxă în cascadă care se multiplică în preţuri şi sufocă economia.

Statele Unite au înţeles un adevăr simplu: transport ieftin înseamnă piaţă mare şi productivitate mare. Europa a ales opusul - transport scump, piaţă fragmentată, stagnare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb