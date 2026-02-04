Analiză: Chiriile în România au crescut în 2025

În 2025, preţurile chiriilor din România au crescut cu 4,41% faţă de anul precedent, arată raportul anual Rezumat de Storia, realizat de cea mai vizitată platformă imobiliară din ţară, conform unui comunicat de presă. Cele mai căutate locuinţe au rămas apartamentele cu două camere, iar luna august a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii, pe fondul apropierii noului an universitar, subliniază sursa citată.

Conform comunicatului, preţul mediu de cerere pentru o garsonieră a ajuns la 350 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere a ajuns la 512 euro pe lună. Apartamentele cu trei camere au costat, în medie, 677 de euro lunar, adaugă sursa citată. Bucureştiul rămâne oraşul cu cele mai scumpe chirii, cu un preţ mediu de 605 euro pe lună, Sectorul 1 fiind cel mai scump, urmat de Sectorul 2, punctează sursa amintită. La polul opus, cele mai accesibile chirii s-au găsit în Reşiţa, cu o medie de 248 de euro, se arată în comunicat.

La început de 2026, evoluţiile chiriilor au fost mixte, în funcţie de tipul locuinţei şi de sector, menţionează sursa precizată. Comunicatul de presă evidenţiază că în Sectorul 1 din Bucureşti, garsonierele s-au închiriat cu 450 de euro (+2% faţă de ianuarie 2025), apartamentele cu două camere au scăzut uşor la 695 de euro (-1%), iar cele cu trei camere s-au ieftinit semnificativ, ajungând la 1.150 de euro (-10%). În Sectorul 2, potrivit comunicatului, garsonierele s-au scumpit cu 11% până la 399 de euro, iar apartamentele cu două şi trei camere au crescut la 680, respectiv 950 de euro. În celelalte sectoare ale Capitalei s-au înregistrat creşteri uşoare la garsoniere şi ajustări mixte pentru apartamentele cu două sau trei camere, subliniază sursa amintită.

Potrivit comunicatului de presă remis redacţiei, diferenţele de preţ dintre marile oraşe au rămas vizibile şi în ianuarie 2026. În Cluj-Napoca, garsonierele s-au scumpit cu 3% faţă de anul trecut, dar apartamentele cu două şi trei camere s-au ieftinit uşor, adaugă sursa citată. În Constanţa, nivelul chiriilor a rămas aproape neschimbat, cu excepţia garsonierelor care au crescut cu 3%, conform comunicatului, iar Braşovul şi Timişoara au înregistrat evoluţii mixte, cu creşteri mai mari la garsoniere în Timişoara şi ajustări minore la apartamentele mai mari. Iaşiul şi-a păstrat poziţia ca oraş cu cele mai rapide închirieri, iar Aradul continuă să ofere cele mai accesibile chirii dintre oraşele analizate, subliniază sursa citată.

Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group, Monica Dudău, a explicat că piaţa chiriilor va continua să crească într-un ritm moderat, susţinută de dobânzile ridicate şi de interesul ridicat pentru închirieri, mai ales în marile centre urbane.